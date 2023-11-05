Чи можуть мобілізувати людей з інвалідністю до лав ЗСУ: пояснення юриста

Громадяни з інвалідністю можуть бути мобілізовані лише за власної згоди, при цьому група не має значення. Однак ці пункти в законі можуть вплинути нові зміни в класифікації інвалідності.

Міністр охорони здоров'я розробив новий законопроєкт, який має прибрати поняття "інвалідність". Замість традиційного підходу, який базувався на цьому понятті, новий підхід спрямований на оцінку втрати функціональності.

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Мобілізація осіб з інвалідністю

Юрист Ростислав Кравець пояснює, згідно з чинним законодавством осіб з інвалідністю заборонено мобілізувати. При цьому не має значення, перша, друга чи третя група інвалідності.

Однак юрист прогнозує, що на відповідну норму в законодавстві може вплинути розробка міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Він пропонує замінити поняття "інвалідність" на "втрата функціональності". Він підозрює, що нова норма може призвести до того, що інвалідності скасувати повністю, а всіх змусити заново пройти відповідні медкомісії.

Введуть якийсь відсоток втрати функціональності, відповідно до якого осіб можна буде мобілізувати. Підозрюю, що саме це готується,

– припустив Кравець.

В Україні скасовують стокову службу

Рустем Умєров підписав указ про затвердження військової кадрової політики Міноборони до 2028 року. Головна мета рішення полягає у гарантованому задоволенні потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни з Росією, а також у інтеграції з євроатлантичним безпековим простором, взаємосумісності ЗСУ з арміями держав-членів НАТО.

Перш за все, новий указ передбачає скасування строкової служби. Її замінять інтенсивною військовим вишкілом громадян призовного віку, або ж службою за контрактом для охочих. Також передбачається система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом.

Також указ передбачає удосконалення електронного військового обліку, нова культура взаємодії, рівні права, нова система забезпечення військовослужбовців коштами та житлом, а такоє ряд інших змін.