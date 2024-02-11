Де можуть вручити повістку: новий закон про мобілізацію частково дає відповідь
11 лютого 2024, 12:49Читать новость на русском
Джерело:"РБК-Україна"
Рада 7 лютого схвалила в першому читанні новий законопроєкт про мобілізацію. У ньому визначили, де і як саме можуть вручити повістку.
Про це розповів юрист Сергій Савинський. Водночас зауважив, що законопроєкт не дає повної відповіді.
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Де можуть вручити повістку
Так, відповідно до нового законопроєкту, повістку можуть надіслати в електронний кабінет призовника. Юрист зауважив, це і є та сама часткова відповідь.
Однак, законопроєкт не дає повної відповіді, де можна вручати повістки. Якщо відповіді немає, значить їх можна вручати скрізь,
– підкреслив Савинський.
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Чи законне примусове доставляння до ТЦК
- Раніше заступник начальника мобілізаційного відділення Дарницького районного ТЦК і СП у Києві відповів, чи мають право працівники ТЦК зупинити на вулиці та примусово доставити до військкомату.
- Володимир Новосядлий зазначив, що представники ТЦК можуть запропонувати людині проїхати з ними, щоб уточнити облікові дані.
- Якщо ж громадянин відмовляється, то самостійно затримувати й примусово доправляти до військкомату не можуть. Натомість потрібно викликати поліцію. Правоохоронці складають протоколи про те чи те порушення.