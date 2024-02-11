Де можуть вручити повістку: новий закон про мобілізацію частково дає відповідь

Рада 7 лютого схвалила в першому читанні новий законопроєкт про мобілізацію. У ньому визначили, де і як саме можуть вручити повістку.

Про це розповів юрист Сергій Савинський. Водночас зауважив, що законопроєкт не дає повної відповіді.

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Де можуть вручити повістку

Так, відповідно до нового законопроєкту, повістку можуть надіслати в електронний кабінет призовника. Юрист зауважив, це і є та сама часткова відповідь.

Однак, законопроєкт не дає повної відповіді, де можна вручати повістки. Якщо відповіді немає, значить їх можна вручати скрізь,

– підкреслив Савинський.

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