Як зниження мобілізаційного віку до 18 років може вплинути на демографію країни

Зниження віку мобілізації викликає суперечки, але в умовах війни рішення має ухвалювати армія. Демографи попереджають, що покоління 18 – 25-річних – найменше за чисельністю, і його втрата боляче вдарить по майбутньому країни.

Про це розповів доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун в інтерв'ю для РБК-Україна, передає 24 Канал.

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Демограф про мобілізацію молоді

Українців віком від 18 до 25 років можуть мобілізувати – рішення за військовими, але воно має серйозні наслідки і для демографії, і для майбутнього країни.

За словами Олександра Гладуна, – це покоління є найменш численне за останні десятиліття: йдеться про тих, хто народився в період найглибшого демографічного спаду – 2001 рік і ще п’ять років після. Втрати серед цієї вікової категорії можуть призвести до ще більшого скорочення населення в майбутньому.

Втім, як наголосив Гладун, у воєнних умовах питання безпеки має пріоритет.

Якщо є потреба у 18–25-річних – значить, треба мобілізувати. Інакше не буде країни, і тоді про яку демографію можна говорити,

– зазначив науковець.

Він також підкреслив, що не вся мобілізована молодь потрапляє безпосередньо на передову. Один військовий на фронті потребує забезпечення з боку п’яти-шести фахівців – айтішників, логістів, аналітиків. Молодь можуть залучати до роботи з дронами, наведенням ракет і плануванням операцій.

Гладун навів приклад окупованих територій Донбасу. Він наголосив, що там сформували два корпуси з місцевих та відправили воювати проти України. Наразі, за його словами, тих корпусів уже нема.