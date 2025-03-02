Бронювання від мобілізації: що змінилося для працівників у березні 2025

За законом, в умовах воєнного стану для деяких військовозобов'язаних громадян доступне бронювання від мобілізації. Нещодавно Кабмін нещодавно ухвалив зміни до цієї процедури, а також продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня.

Як відбувається бронювання від мобілізації та що варто знати керівникам компаній – розповідає 24 Канал.

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Що змінилося в бронюванні від мобілізації

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, компанії, які ще не підтвердили повторну критичність та не забронювали своїх працівників знову, мають можливість зробити це до 31 березня.

Подання заяви на бронювання працівників тепер можливе виключно через портал Дія: керівникам компаній більше не потрібно оформлювати паперові накази. Якщо працівник вже заброньований, перед поданням нової заявки необхідно скасувати попереднє бронювання.

Варто зазначити, що статус критичного може отримати компанія, яка відповідає щонайменше трьом з вимог:

сплата податків і зборів від 1,5 мільйона євро на рік;

валютні надходження 32 мільйони євро на рік;

стратегічне значення або виконання мобілізаційних завдань;

відсутність заборгованості перед бюджетом;

не менше 250 працівників;

середня заробітна плата не нижче середньої по області.

Важливо! Бронюванню підлягає не більше 50% військовозобов'язаних працівників підприємства. Якщо кількість таких працівників збільшується, ліміт у 50% розраховується на день подання списків.

Водночас постанова Кабміну визначає категорії підприємств, для яких немає обмежень щодо кількості заброньованих військовозобов'язаних працівників. Сюди входять, зокрема, окремі підприємства паливно-енергетичного комплексу (їх перелік затверджує Міненерго), виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги, критично важливих для функціонування економіки та життєдіяльності населення в особливий період.