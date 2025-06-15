Мобілізація в Україні: чи можуть забрати в армію особу з інвалідністю 3 групи

В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація чоловічого населення. Водночас деякі категорії населення мають відстрочку від служби в армії.

Зокрема, серед них є й особи, що мають III групу інвалідності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар юристів адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

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Чи беруть в армію осіб з III групою інвалідності

Особи з інвалідністю не підлягають мобілізації – це передбачено статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Згідно з нею, громадяни з офіційно встановленою інвалідністю мають право на відстрочку від призову.

Юристи пояснюють: третю групу інвалідності призначають у разі наявності стійких, помірних порушень функцій організму, спричинених хворобами, травмами чи вродженими вадами. Такі порушення частково обмежують працездатність, але потребують соціального захисту.

Щоб отримати третю групу, людині необхідно звернутися до медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) за направленням від медзакладу після відповідного лікування.

Фахівці наголошують: за чинним законодавством мобілізація осіб з інвалідністю 1, 2 чи 3 груп можлива лише добровільно. Вони звільнені від обов'язкової служби, однак можуть укласти контракт за власним бажанням.

"Мобілізація людей з інвалідністю III групи не відбувається", – резюмували експерти.

До слова, заступниця глави Міноборони Катерина Черногоренко розповіла, що міністерство планує перевести всю взаємодію з ТЦК у цифрову форму. Зокрема мовиться і про такі функції як постановка на облік та демобілізація.