Чи можуть мобілізувати до армії після звільнення за сімейними обставинами: юрист відповів

Військовослужбовці можуть звільнитися від служби в армії за сімейними обставинами, якщо є на це відповідні підстави. Ця людина перебуватиме на обліку у ТЦК та СП.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар юриста практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Ярослава Звоненка для "РБК-Україна".

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Чи можуть мобілізувати звільненого за сімейними обставинами військового

Юрист пояснив, що після того, як військовослужбовець завершує процедуру звільнення з військової служби за сімейними обставинами, він та його особова справа направляються до відповідного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Там колишній військовий має стати на облік.

Одразу ж після прибуттю в ТЦК та СП він (колишній військовий – 24 Канал) має можливість отримати відстрочку від мобілізації на тих же підставах, за якими звільнявся, адже майже всі вони схожі,

– пояснив Ярослав Звоненко.

З усім тим може трапитись ситуація, коли людина втрачає підставу, яка надавала йому право бути звільненим з військової служби.

До прикладу, юрист навів ситуацію зі звільненням зі служби за сімейними обставинами для догляду за батьками з інвалідністю I чи II групи (за відсутності інших родичів, здатних це робити).

У випадку, якщо людина, за якою доглядав колишній військовий, помирає, то і підстава для звільнення зі служби та отримання відстрочки також втрачається. Тож після цього військовозобов'язаний може бути знову мобілізований.