Кого в Україні можуть мобілізувати лише за власним бажанням

В Україні триває загальна мобілізація, якій підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Є винятки, коли до війська людина може долучитися лише на добровільних засадах.

Окремі категорії чоловіків мають право на відстрочку від мобілізації або повне звільнення від служби через професійну діяльність чи сімейні обставини. Кого можуть мобілізувати добровільно, розповідає 24 Канал.

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Хто зможе стати до війська лише за власним бажанням

Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили до 9 травня. Вступити до лав ЗСУ лише на добровільних засадах можуть:

жінки віком до 60 років, визнані ВЛК придатними до військової служби;

люди з інвалідністю;

ті, хто отримав право на відстрочку від мобілізації через сімейні обставини;

призовники віком від 18 до 25 років, які раніше не проходили строкову службу.

До слова, влада пропонує для молоді 18 – 24 років долучатися до війська, підписавши однорічні контракти. Ті передбачають низку пільг, високу грошову нагороду, можливість виїзду за кордон тощо.