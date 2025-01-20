Мобілізація 2025: чи може поліція затримувати громадян без участі ТЦК

За законом, і поліцейські, і працівники територіальних центрів комплектування мають право розшукувати, затримувати та доставляти до ТЦК осіб, які ухиляються від військового обліку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю начальника РТЦК та СП у Києві Ларису Козак.

Читайте також Мобілізація у 2025 році: у Сухопутних військах назвали критерії для призову

Які права під час мобілізації має поліція

Лариса Козак зазначила, що громадян, які ігнорували виклика, в разі добровільної згоди доставляють до ТЦК для оновлення даних. Однак якщо особа чинить непокору, правоохоронці складають адміністративний протокол та затримують військовозобов'язаного на термін до трьох годин.

Важливо! Якщо громадянин чинить непокору із застосуванням фізичного впливу, термін такого затримання може тривати три доби.

Заступниця начальника ТЦК також пояснила, чи можуть поліцейські без ТЦК, а ТЦК без поліцейських мобілізовувати громадян.

Поліцейські мають право бути без співробітників ТЦК. Мобілізовувати ні, а проводити заходи оповіщення без співробітників ТЦК мають право, це їх прямий обов’язок. Співробітники ТЦК мають право без поліцейських мобілізовувати, але без поліцейських нам важко перевірити, чи перебуває порушник у розшуку,

– сказала Лариса Козак.

Через це співробітники ТЦК без поліцейських не можуть здійснити адміністративне затримання і, відповідно, не маєють правових меж здійснювати заходи адміністративного впливу в разі вчинення непокори.

До слова, 15 січня Верховна Рада ухвалила продовження дії воєнного стану та мобілізації на 90 діб. Це вже 14-те продовження воєнного стану, яке триватиме з 8 лютого до 9 травня цього року.