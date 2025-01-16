Чи можуть мобілізувати у 2025 році громадян, виключених з військового обліку

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних чоловіків, віком від 18 до 60 років. Це не стосується осіб, які були виключені з військового обліку.

Водночас серед українців є плутанина у термінах "виключений з військового обліку" та "знятий з військового обліку". Хто може бути виключений з військобліку, чи є ця категорія громадян військовозобов'язаною – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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У чому різниця між знятий та виключений з військового обліку

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", основна відмінність між зняттям і виключенням з обліку військовозобов'язаних полягає у характері та тривалості таких заходів. Зокрема:

Зняття з військового обліку – це тимчасовий захід, пов'язаний з певними життєвими обставинами людини. Мовиться про тривалий виїзд за кордон, примусове лікування тощо. Після їх закінчення військовозобов'язаний має повторно стати на облік.

– це тимчасовий захід, пов'язаний з певними життєвими обставинами людини. Мовиться про тривалий виїзд за кордон, примусове лікування тощо. Після їх закінчення військовозобов'язаний має повторно стати на облік. Виключення з військового обліку – за цих умов громадянин повністю звільняється від військових зобов'язань. Тобто людина не повинна проходити строкову службу, військово-лікарську комісію тощо.

Кого можуть виключити з військобліку

Згідно з українським законодавством, виключення з обліку відбувається у випадках, коли людина:

померла, була визнана померлою або зниклою безвісти;

припинила бути громадянином України;

була визнана непридатною за станом здоров'я до військової служби у воєнний стан із виключенням з військового обліку;

досягла 60 років (гранично допустимий вік);

була призвана чи прийнята на військову службу;

була засуджена до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

проходить військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти.

Чи можуть мобілізувати людину після виключення з військобліку

Юристи адвокатського об'єднання Актум зазначили, що якщо будь-якого громадянина України було виключено з баз даних ТЦК, його за жодних обставин не можуть мобілізувати.

Це пов'язано з тим, що з огляду українського законодавства, у таких людей припинено всі військові зобов'язання перед державою. Це стосується як базової загальновійськової підготовки, так і мобілізації, включно з умовами воєнного стану.

Окрім того, адвокатка Дар'я Тарасенко стверджує, що виключені з військового обліку можуть не оновлювати військово-облікові дані, проте рекомендує пересвідчитись, чи є відповідна інформація про особу в реєстрі військовозобов'язаних Оберіг. Це можна зробити в ТЦК, ЦНАП або через застосунок Резерв+.

Що треба зробити особі, що виключитися з військового обліку

Відповідно до постанови Кабміну "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів", для виключення з військового обліку особа має прийти в ТЦК особисто та надати такі документи:

заява;

паспорт;

документи, що підтверджують підставу для виключення з військового обліку;

військово-облікові документи.

Після розгляду цих документів ТЦК виносить рішення щодо виключення з військового обліку. Якщо особа не згодна з рішенням, то його можна оскаржити в адміністративному порядку в суді.

Виключення з військового обліку осіб, які за рішенням суду визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я, оголошені померлими (або зниклими безвісти) або засуджені до позбавлення волі, здійснюється без їх особистої присутності.