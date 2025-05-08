Чи треба проходити ВЛК, якщо вже є висновок "непридатний до служби": деталі від юриста

В Україні триває мобілізація, й всі військовозобов'язані зобов'язані пройти військово-лікарську комісію. Якщо у вас є актуальний висновок ВЛК з статусом "непридатний до служби", повторне проходження комісії не є необхідним

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар юриста Дмитра Франчука для "УНІАН".

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Коли потрібно повторно проходити ВЛК за статусом "непридатний до служби"

В Україні продовжується загальна мобілізація та воєнний стан. Всі чоловіки, які отримують повістки, повинні проходити військово-лікарську комісію.

Юрист Дмитро Франчук роз’яснив, якщо у людини є офіційний висновок ВЛК, що підтверджує статус "непридатний" і виданий не більше ніж 12 місяців тому, то повторно проходити комісію не потрібно.

Інколи представники ТЦК можуть сумніватися в актуальності або справжності висновку ВЛК, і це може стати підставою для проходження комісії знову,

– зазначив Франчук.

Також юрист наголосив, що на 2025 рік законодавством не передбачено можливості проходження ВЛК дистанційно.

До слова, Кабмін України змінив правила проходження військово-лікарської комісії, дозволивши отримати електронне направлення без підпису керівника ТЦК.

Зміни також посилюють захист прав людей з інвалідністю та уточнюють документи для відстрочки жінкам і чоловікам з трьома і більше дітьми віком до 18 років.