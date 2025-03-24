Як отримати мільйон гривень за службу в армії: деталі нового "контракту 18 – 24"

Українські юнаки, віком від 18 до 24 років, можуть вступити до лав ЗСУ за "контрактом 18 – 24". За службу молоді захисники можуть отримати гарантовано 1 мільйон гривень

Які умови пропонують юнакам за новий контракт, як виплачується 1 мільйон гривень та де можна подати заявку, щоб долучитися до ЗСУ – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Які умови "контракту 18 – 24"

У Міністерстві оборони України розповіли, що цей проєкт відкриває для добровольців віком 18 – 24 роки нові можливості. Зокрема, гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія.

У "контракті 18 – 24" передбачено фінансовий пакет у розмірі 1 мільйона гривень лише за підписання контракту. 200 тисяч гривень молоді захисники отримують одразу після підписання контракту, а ще 800 тисяч – двома частинами на час дії контракту.

Окрім того, молоді добровольці можуть розраховувати на:

стандартні виплати для військових до 120 тисяч гривень;

можливість нульової іпотеки;

навчання за державні кошти;

безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування;

право на виїзд за кордон після року служби.

Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

Хто має право на виплату 1 мільйона гривень за контрактом

Право на отримання винагороди мають військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу Збройних Сил України, які відповідають таким критеріям:

були прийняті або призвані на військову службу під час воєнного стану у віці до 25 років;

брали безпосередню участь у бойових діях у районах ведення бойових дій сукупно не менше 6 місяців (станом на 13 лютого 2025 року);

продовжували службу у війську на момент набрання чинності урядовою постановою (13 лютого 2025 року);

не притягувалися два або більше разів до кримінальної чи адміністративної відповідальності за військові правопорушення та не мають чинних дисциплінарних стягнень.

Повний розмір виплати також передбачено для військовослужбовців, які брали участь у бойових діях менше ніж 6 місяців, але отримали поранення або потрапили у полон (крім випадків добровільної здачі) під час захисту України.

Водночас особи, які звільнилися з військової служби до 13 лютого 2025 року, права на виплату не мають, навіть якщо відповідали віковим критеріям.

Коли та як виплачують ці кошти

Винагорода виплачується одноразово за весь період служби та перераховується на картковий рахунок військовослужбовця. Для тих, хто брав участь у бойових діях менше ніж 6 місяців (станом на 13 лютого 2025 року), сума нараховується пропорційно: 1/6 від 1 000 000 гривень за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях.

Виплату здійснюють на підставі наказів командирів військових частин. Для їх підготовки служби персоналу формують пакет документів, що містить:

витяги з послужних списків та довідки про проходження служби;

копію послужної картки;

довідки про участь у бойових діях (включно з попередніми місцями служби);

довідки про відсутність чи наявність притягнень до відповідальності.

Оформлення виплат для молодих захисників, які стали на захист України на початку повномасштабного вторгнення, є частиною урядової політики підтримки військовослужбовців та вшанування їхнього внеску у боротьбу за незалежність.

Де можна подати заявку на "контракт 18 – 24"

У Міністерстві оборони розповіли, що подати заявку на "контракт 18 – 24" можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв+ з найближчим оновленням.

Далі процес міститиме консультацію з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.

Також на сайті проєкту зазначено, що наразі молоді військовослужбовці можуть обрати службу у таких бригадах:

72 окрема механізована бригада;

95 окрема десантно-штурмова бригада;

38 окрема бригада морської піхоти;

28 окрема механізована бригада;

92 окрема механізована бригада;

10 окрема гірсько-штурмова бригада.

До того ж відомо, що після підписання контракту захисники пройдуть обов'язкову посилену підготовку протягом 3 місяців.