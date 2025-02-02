Мобілізація та відстрочка 2025: хто може уникнути служби з 1 лютого

З 1 лютого 2025 року в Україні вступили в силу нові умови для отримання відстрочок від мобілізації. Експерти пояснюють, кого торкнуться зміни та як правильно подати документи для продовження відстрочки.

Про це розповідає 24 Канал. Хто може скористатися цим правом, та які вимоги будуть застосовуватись, пояснили експерти Юридичного Гончаренко центру.

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Хто має право на відстрочку від мобілізації

Згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", відстрочка надається таким категоріям:

Особи з інвалідністю будь-якої групи;

Тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров’я (відповідно до висновку військово-лікарської комісії);

Військовозобов'язані, які доглядають близьких родичів з інвалідністю (1-ї або 2-ї групи, в окремих випадках – 3-ї групи) чи літніх осіб, якщо відсутні інші родичі, здатні здійснювати догляд;

Багатодітні батьки (троє і більше дітей віком до 18 років), за умови відсутності заборгованості з аліментів;

Особи, чиї близькі родичі загинули, брали участь у бойових діях або визнані зниклими безвісти під час воєнного стану чи антитерористичної операції;

Цивільні особи, які пройшли російський полон;

Держслужбовці.

Також відстрочка надається для студентів, які здобувають освіту на рівень вищу за вже наявну, а також для педагогів і науковців, які працюють на ¾ ставки та більше.

Відстрочка для працівників критично важливих підприємств

Крім того, військовозобов'язані, які працюють на підприємствах, визнаних критично важливими для економіки та безпеки держави, також мають право на відстрочку. Однак ці підприємства повинні підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року, згідно з постановою Кабміну № 1332 від 22 листопада 2024 року.

Як отримати або продовжити відстрочку

Щоб отримати відстрочку, військовозобов'язаний має звернутися до територіального центру комплектування, подати заяву та необхідні документи.

У разі необхідності, для деяких категорій (наприклад, студентів чи багатодітних батьків) відстрочку можна оформити через мобільний додаток Резерв+.

Важливо пам’ятати, що відстрочка не є безстроковою, і її необхідно своєчасно подовжувати. Чинність відстрочки можна перевірити за допомогою додатка Резерв+.

У разі відмови в наданні відстрочки військовозобов’язані мають право звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги за номером 0 800 213 103 або на гарячу лінію Юридичного Гончаренко центру для безкоштовної консультації.