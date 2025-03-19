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24 Канал Новини України Відстрочка від мобілізації з 1 квітня: які категорії військовозобов’язаних можуть її отримати
19 березня, 15:16
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Відстрочка від мобілізації з 1 квітня: які категорії військовозобов’язаних можуть її отримати

Анастасія Діденко
Основні тези
  • З 1 квітня 2025 року в Україні діятимуть нові правила мобілізації, що дозволяють відстрочку для деяких категорій військовозобов’язаних.
  • Відстрочку можуть отримати особи за станом здоров'я, сімейними обставинами, професійними причинами або навчанням.

З 1 квітня 2025 року в Україні почнуть діяти оновлені правила мобілізації. Деякі категорії військовозобов’язаних можуть отримати відстрочку, якщо мають на це законні підстави.

Про це розповідає 24 Канал. Вони стосуються військовозобов'язаних і регулюються статтею 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

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Хто має право на відстрочку

Відповідно до чинного законодавства, відстрочку можуть отримати:

  • За станом здоров'я – громадяни, які мають захворювання або фізичні обмеження, що унеможливлюють проходження служби.
  • Через сімейні обставини – особи, які опікуються непрацездатними родичами або самостійно виховують дітей.
  • З професійних причин – працівники критично важливих галузей: медики, освітяни, працівники оборонної промисловості.
  • За навчанням – студенти та аспіранти.

Як оформити відстрочку

  • Щоб отримати відстрочку, необхідно:
  • Подати заяву на ім’я керівника ТЦК.
  • Додати документи, що підтверджують право на відстрочку.
  • Зареєструвати заяву у відповідному ТЦК.
  • Очікувати на рішення військкомату.

На який термін надається відстрочка

Відстрочка діє до моменту зникнення підстав для її отримання, але не довше терміну мобілізації, визначеного Указом Президента України.