Відстрочка від мобілізації з 1 квітня: які категорії військовозобов’язаних можуть її отримати

З 1 квітня 2025 року в Україні почнуть діяти оновлені правила мобілізації. Деякі категорії військовозобов’язаних можуть отримати відстрочку, якщо мають на це законні підстави.

Про це розповідає 24 Канал. Вони стосуються військовозобов'язаних і регулюються статтею 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”. Читайте також Українці за кордоном зможуть ставати на військовий облік дистанційно, – Верещук Хто має право на відстрочку Відповідно до чинного законодавства, відстрочку можуть отримати: За станом здоров'я – громадяни, які мають захворювання або фізичні обмеження, що унеможливлюють проходження служби.

– громадяни, які мають захворювання або фізичні обмеження, що унеможливлюють проходження служби. Через сімейні обставини – особи, які опікуються непрацездатними родичами або самостійно виховують дітей.

– особи, які опікуються непрацездатними родичами або самостійно виховують дітей. З професійних причин – працівники критично важливих галузей: медики, освітяни, працівники оборонної промисловості.

– працівники критично важливих галузей: медики, освітяни, працівники оборонної промисловості. За навчанням – студенти та аспіранти. Як оформити відстрочку Щоб отримати відстрочку, необхідно:

Подати заяву на ім’я керівника ТЦК.

Додати документи, що підтверджують право на відстрочку.

Зареєструвати заяву у відповідному ТЦК.

Очікувати на рішення військкомату. На який термін надається відстрочка Відстрочка діє до моменту зникнення підстав для її отримання, але не довше терміну мобілізації, визначеного Указом Президента України.