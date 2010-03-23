Хто з українців є непридатним до служби в армії: повний перелік

Українське законодавство чітко визначає перелік захворювань та станів, за яких військовозобов'язаний громадянин не може бути мобілізованим. Важливим фактором є не лише сам діагноз, а й форма захворювання та ступінь його тяжкості.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на наказ №490 Верховної Ради, де міститься перелік хвороб і медичних станів, що є підставою для звільнення від мобілізації.

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Яка процедура визначення придатності до служби

Для визначення стану здоров'я військовозобов'язані проходять військово-лікарську комісію (ВЛК), яка оцінює їхню придатність до військової служби.

Згідно з наказом, кожного громадянина оглядають хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог, а за потреби – й інші фахівці.

Медична комісія ухвалює рішення щодо придатності до служби на основі чинного законодавства та результатів обстеження.

Існує чотири категорії придатності:

Придатний до служби .

. Непридатний із виключенням з військового обліку – у разі наявності тяжких захворювань, що прогресують та не піддаються лікуванню.

– у разі наявності тяжких захворювань, що прогресують та не піддаються лікуванню. Тимчасово непридатний – після курсу лікування необхідно повторно пройти ВЛК.

– після курсу лікування необхідно повторно пройти ВЛК. Придатний до служби з обмеженнями – направляється до частин забезпечення, навчальних центрів, підрозділів зв'язку тощо.

Ключовим чинником у рішенні щодо мобілізації часто є саме ступінь тяжкості хвороби та її форма, а не лише сам діагноз. У деяких випадках ВЛК ухвалює рішення індивідуально.

З якими хворобами не беруть в армію

Туберкульоз і вірусні гепатити

Хворого виключають з військового обліку, якщо у нього активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій та (або) за наявності розпаду легеневої тканини, а також якщо є активний, прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації.

Але якщо активний туберкульоз легень без виділення мікобактерій та розпаду легеневої тканини; та позалегеневий туберкульоз у період основного курсу лікування, або ж людина вважається "клінічно вилікованою", то її можуть визнати обмежено придатною у воєнний час.

Вірусні гепатити В15 – В19 усіх хронічних форм при важкому перебігу дають право на виключення з військового обліку, але якщо порушення функцій помірної форми або порушень нема - людину визнають обмежено придатною або придатною.

ВІЛ

Вірус імунодефіциту людини за четвертої стадії звільняє від мобілізації. А от за І – ІІІ стадіях та безсимптомному носійству ВІЛ-інфікованого військовозобов'язаного визначають обмежено придатним у воєнний час.

Онкологія

За наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування людину знімають з обліку. Але у станах після радикального хірургічного лікування первинної пухлини, раку нижньої губи, раку шкіри – придатність визначається індивідуально.

Злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин (С81 – С96) тощо – якщо це прогресуюча форма зі значними змінами у крові, тоді людину знімають з військового обліку. В інших випадках – придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально.

Доброякісні новоутворення всіх локалізацій звільняють від мобілізації тільки, якщо є значні порушення функцій, а якщо вони помірні чи незначні – придатність до служби визначається індивідуально.

Хвороби крові і кровотворних органів

Якщо внаслідок прогресуючих форм хвороб крові і кровотворних органів (анемії, геморагічних станів тощо) відбулися порушення, то людину не призвуть в армію. В інших випадках – придатність та обмежена придатність визначається у кожному конкретному випадку.

Хвороби щитоподібної залози

На мобілізацію також впливають усі хвороби щитоподібної залози, у тому числі цукровий діабет та інші порушень регуляції глюкози, порушення інших ендокринних залоз, недостатнє та надмірне харчування, порушення обміну речовин (усі види ожиріння, функціональна гіпербілірубінемія, ліпоматоз).

Якщо хвороба призвела до порушення функцій – людину знімають з обліку. Якщо порушення помірні або незначні – то придатність визначається індивідуально, якщо порушень нема – людина придатна до військової служби.

Розлади психіки та поведінки

За наявності різко виражених стійких симптомах розладу психіки людину знімають з обліку, у разі помірно виражених – визнають обмежено придатною у воєнний час, у разі легких короткотривалих проявах – придатність визначається індивідуально.

Також людину можуть звільнити від мобілізації, якщо у неї спостерігають стійкі розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю, кокаїну, опіоїдів тощо), якщо симптоми поодинокі – людину можуть визнати придатною до служби.

З обліку знімають у разі шизофренії, шизотипових та маячних розладах, а також при важкій формі розумової відсталості.

Хвороби нервової системи

З обліку знімають хворих, які мають значні порушення внаслідок запальних хвороб центральної нервової системи (усі форми бактеріального та неуточненого менінгіту, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребтовий абсцес). За помірних порушень – придатність визначається індивідуально, без явних порушень – людину визнають придатною.

Також мобілізації не підлягають люди з дегенеративними хворобами, церебральному паралічі, паралітичному синдромі, хворобі Паркінсона, розсіяному склерозі, усіх видах дистоній, дитячому церебральному паралічі, якщо ці хвороби прогресуючі і призвели до порушення функцій. За помірних порушень і незначних – стан придатності визначається на розсуд лікарів.

Епілепсія із частими нападами звільняє зі служби, а от у разі рідкісних нападів придатність визначається індивідуально.

Хвороби ока та придаткового апарату

Якщо є зниження зору, а також явно виражені ознаки хвороб склери, рогівки (рубці та помутніння, дегенеративні захворювання), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (усі види катаракти), судинної оболонки, хвороби скловидного тіла та очного яблука, невриту зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва та зорових шляхів – то людину знімають з обліку. Якщо прояви на одному оці, або хвороба не прогресує, то можуть визнати придатною.

У разі відшарування та розриву сітківки на обох очах людину виключають з обліку, якщо на одному оці – то визнають обмежено придатною.

У разі далекозайденій глаукомі на обох очах і подальших стадіях на обох очах – люди непридатні до служби, на початкових стадіях хвороби їх можуть мобілізувати.

Також з обліку знімають у разі стійкого паралічу рухових м'язів очного яблука за наявності диплопії, а ще – короткозорості або далекозорості будь-якого ока в одному із меридіанів більше 12,0 дптр. Мобілізації не підлягають і люди, у яких гострота зору одного ока нижче 0,1.

Стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота, а також двобічне тяжке і глибоке (3 – 4 ступеня) порушення слухової функції; глухота на одне вухо та тяжка приглухуватість на друге; двобічна прогресуюча тяжка приглухуватість – дають право на звільнення від військової служби.

Хвороби системи кровообігу

Люди із серцевою недостатністю II-Б – III стадії (хронічна ішемічна хвороба серця, атеросклеротична хвороба серця, аневризма серця, коронарної артерії тощо) не підлягають мобілізації, а із серцевою недостатністю II-А стадії можуть бути обмежено придатними під час дії воєнного стану.

Від мобілізації звільняються люди з гіпертонічною хворобою III стадії з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней, а також зі значними порушеннями кровообігу та функцій.

Хвороби органів дихання

Непридатними до військової служби визнають людей із діагнозом: стенози гортані; парези і паралічі гортані зі значним порушенням функції голосоутворення та дихання; тяжкою формою спастичної дисфонії.

Якщо у людини важка форма хронічної хвороби легень (гнійні та некротичні хвороби, хвороби плеври, хронічні пневмоніти тощо), то її звільнять від мобілізації. При легкому перебігу вона може служити.

Також на службу не можуть призвати людину з тяжкою персистувальною бронхіальною астмою.

Хвороби органів травлення

Щелепно-лицьові аномалії (крім вроджених), включно з аномалією прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій дають право на звільнення від мобілізації. А також, якщо у людини тяжка форма хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки, езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, хвороби апендикса тощо. За легких форм звільнення не надається.

Людину не заберуть в армію й у разі тяжких форм виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки, які призвели до значних порушень.

Якщо у військовозобов'язаного алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність, хронічні гепатити, фіброз та цироз, хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози і ці хвороби значно порушили функції організму, то його не мобілізують.

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

Важка форма атопічного дерматиту та поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз, а також універсальний псоріаз звільнять від обов'язку служби в армії. Важкий перебіг вітиліго також може стати підставою для звільнення від мобілізації.

Хвороби кістково-м'язової системи і сполучної тканини

Хворі на артрит, васкуліт, ревматоїдний бурсит, артроз, остеопатію та ряд подібних недуг, які мають значні порушення функцій організму, не можуть бути мобілізовані.

Також на службу не можуть призвати людей, у яких є деформації пальців кисті та стопи, які порушують їхні функції. До цього списку також входять особи з ампутаціями кінцівок.

Якщо у людини кіфоз і лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків у важкій формі і в наслідок хвороби порушились функції організму, то її не заберуть в армію.

Хвороби сечостатевої системи

Від служби звільняють хворих з нирковою недостатністю (ХХН IV – V стадії), але якщо порушення функцій помірні, то вони підлягають мобілізації. Аналогічна ситуація з сечокам'яною хворобою, циститом, аденомою і хворобою сечового міхура.

У разі важких форм хвороб жіночих статевих органів, що призвели до значних порушень в організмі, військовозобов'язаних звільняють від мобілізації.

Вроджені аномалії та травми

Мобілізації не підлягають люди з вродженими вадами розвитку нервової системи і кровообігу, вродженими вадами розвитку ока, вуха, обличчя та шиї, якщо ці хвороби призвели до явних порушень в організмі.

Також від служби звільняються люди після важких травм і переломів черепа, хребта та інших кісток.

Варто зазначити, що непридатність до військової служби можуть встановити й на підставі інших діагнозів, якщо вони спричинили незворотні наслідки для організму. Крім того, тимчасове звільнення від мобілізації передбачене для людей із інфекційними захворюваннями (зокрема венеричними), а також для осіб у післяопераційному періоді.