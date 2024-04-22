Потрібні молоді люди, – Зеленський висловився про мобілізацію з 25 років

22 квітня 2024, 21:53
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Володимир Зеленський пояснив, чому погодився знизити мобілізаційний вік українців до 25 років. Президент зазначив, що на заміну нинішніх військових ЗСУ потрібні молоді бійці.

Зокрема, справа не лише у кращій фізичній формі, а й в обізнаності в сучасних технологіях. Про це президент України розповів в інтерв'ю французькому журналісту Х'юго Декрипту, передає 24 Канал.

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Зеленський пояснив, чому треба мобілізувати молодь

Глава держави зазначив, що є відповідні критерії та пріоритети щодо віку і фізичного стану бійців, яких потрібно тренувати, й після цього вони відправляються на фронт. Зокрема, цей запит походить від військового командування.

"Показуючи конкретні цифри, які потрібні в українському війську, потрібно готувати бригади, які прийдуть на заміну тих бригадах, які вже два роки стоять на фронті", – зазначив Зеленський.

Водночас президент додав, щоб це була адекватна заміна людям, потрібно тренуватися і бути в хорошому фізичному стані. За словами Зеленського, усе ж є різниця між 25-річним воїном і 50-річним воїном.

На різних напрямках різні виклики, різна війна і різні технології. Молодші люди сьогодні потрібні тому, що більш сучасна війна. Йдеться не тільки про фізичний стан, але й людей, які орієнтуються у технологіях, що дуже важливо. Оператори дронів, технології, кіберзахист тощо,
– підкреслив президент.

Український очільник також наголосив, що нове покоління дуже добре орієнтується у сучасних технологіях. Адже фактично вони все це самі своїми руками й створили.

Президент також фокусує увагу на тому, що нові бійці віком до 30 років можуть дати технологічний прогрес у війні проти Росії. А молодь захищає так само свою землю, як і будь-яка людина.

"У всіх громадян України рівні права абсолютно. Так, здебільшого дорослі люди, які на війні – вони воюють заради майбутнього. Але це і майбутнє цієї молоді, якій до 30 років, яка може дати технологічний прогрес у цій війні, може допомогти. Вони також борються за свою державу, за своє життя і за своє майбутнє", – зазначив Зеленський.

Зрештою президент підкреслив, що підписав закон про зниження мобілізаційного віку, за який проголосував парламент України, й всі це робили на запит військових. 

Зверніть увагу! Володимир Зеленський підписав закон про зниження мобілізаційного віку 2 квітня 2024 року. До цього документ пролежав на столі у президента після того, як за нього проголосувала Верховна Рада, більш ніж 10 місяців.
Автор: Владислав Кравцов