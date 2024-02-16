Чи позбавлять аспірантів-контрактників відстрочки: у комітеті Ради дали пояснення

Освітній комітет Ради запропонував інший варіант, як відсіяти тих, хто вступив на аспірантуру для того, аби уникнути призову. Важливо розуміти, чи норму щодо аспірантів ухвалять із цими правками.

Так, в Україні пропонують позбавити відстрочки від мобілізації аспірантів, які навчаються на контракті. Народна депутатка України, секретарка комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа в ефірі телеканалу "Еспресо" розповіла про те, чи буде ухвалена ця норма, інформує 24 Канал.

Дивіться також Мобілізація дітей чиновників і депутатів: як Кабмін відреагував на запит журналістів

Мобілізація аспірантів

Це питання насправді дуже болюче. Це правда, що аспіранти, зокрема контрактники, дуже збільшилися у 2023 році порівняно з 2021 – це приблизно на 10 тисяч. Серед них є частково люди, які так хотіли отримати відстрочку від мобілізації,

– висловилася народна депутатка Наталія Піпа.

Народна обраниця наголосила, що дуже важливо забезпечити всіх українців рівними правами без дискримінації. Водночас, за її словами, такі громадяни мають дійсно займатися наукою, щоб їхня відстрочка "мала сенс".

В Україні мають намір запровадити додаткові перевірки знання. Для вступу на аспірантуру потрібно буде складати іспит, схожий на ЗНО, – загальнонауковий тест із англійської мови. Щодо тих, хто вже навчається в аспірантурі, то вони складатимуть атестаційні тести.

"Міністерство освіти і науки очікує, що внаслідок цих іспитів і тестів третина тих, хто пішов займатися не наукою, а так отримати відстрочку, відсіється", – пояснила парламентарка.

Піпа переконана, що норма буде ухвалена з правками освітнього комітету. Тобто українські аспіранти все ж отримають відстрочку від мобілізації, але складатимуть додаткові іспити.

"Мої прогнози – 99%, що буде ухвалена", – зазначила нардепка.

Відстрочка для аспірантів, які навчаються на контракті: останні новини