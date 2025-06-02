Мобілізація в червні: як зміниться відстрочка та бронювання військовозобов’язаних

У червні в Україні набувають чинності важливі зміни щодо мобілізації. Уряд розширив можливості для бронювання працівників критично важливих підприємств, а також спростив процедуру отримання відстрочки для студентів і працівників.

Про це розповідає 24 Канал. З червня в Україні діють оновлені правила мобілізації, які стосуються як процедури відстрочки, так і бронювання працівників важливих підприємств.

Читайте також Хто має право на відстрочку від мобілізації в червні: перелік

Уряд змінив правила бронювання

Влада продовжує вдосконалювати систему, щоб зберегти ключові кадри для економіки й водночас забезпечити потреби ЗСУ.

Як пояснює Міноборони, право на відстрочку мають громадяни, які належать до визначених законом категорій – від працівників заброньованих підприємств до одиноких батьків, опікунів та студентів. При цьому саму відстрочку можна оформити онлайн – через застосунок "Резерв+", а студентам тепер достатньо підтверджувати свій статус не щоквартально, а двічі на рік.

Що змінилося у бронюванні

30 травня Кабмін оновив порядок бронювання:

100% працівників на підприємствах, які працюють на ЗСУ чи інші силові структури, можуть бути заброньовані;

підприємствам у сфері енергетики дозволили бронювати людей без обмежень щодо заборгованостей чи рівня зарплат;

компанії, що є у Переліку критично важливих, можуть подавати заявки на бронювання через "Дію" – за умови, що працівники офіційно працевлаштовані та є у військовому реєстрі.

Крім того, тепер до загальної кількості заброньованих можна включати й тих працівників, яких мобілізували після 18 травня – це дозволяє зберегти місце за ключовими фахівцями.

Варто зауважити! Якщо мобілізовані працівники автоматично не враховані у загальній кількості, підприємство має звернутися до ТЦК та СП, щоб оновити дані.