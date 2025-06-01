Чи буде в червні мобілізація чоловіків віком після 50 років: пояснення

В Україні воєнний стан та про загальну мобілізацію продовжили до 6 серпня 2025 року. У цей період призову на службу підлягають військовозобов'язані чоловіки від 25 до 60 років.

Чи можуть мобілізувати чоловіків віком після 50 років та що варто знати – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Кого з чоловіків можуть мобілізувати

Відповідно до чинного законодавства, для чоловіків старше 50 років винятків немає – вони підлягають мобілізації на загальних підставах разом з іншими військовозобов'язаними.

У Міністерстві оборони також офіційно заявляли, що "за загальним правилом мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби".

Як висновок, чоловіки віком від 50 до 59 років мають такі ж обов'язки, як й інші військовозобов'язані: їм необхідно стати на військовий облік або оновити свої дані, за потреби пройти медичний огляд і бути готовими до призову, якщо не мають законних підстав для відстрочки чи бронювання.

У червні 2025 року для чоловіків віком понад 50 років не запроваджено жодних нових вікових пільг чи звільнень: це підтверджує як чинне законодавство, так і офіційні заяви влади. Зокрема, закон від 11 квітня 2024 року передбачає право громадян віком від 40 до 55 років виконати свій конституційний обов'язок із захисту батьківщини, тобто у разі потреби їх можуть мобілізувати на загальних підставах.

До слова, нещодавно Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та збільшив обсяги бронювання працівників критично важливих підприємств.