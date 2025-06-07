Укр Рус
24 Канал Новини України Кого точно не мобілізують у червні
7 червня, 20:21
2

Кого точно не мобілізують у червні

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • В Україні чоловіки від 25 до 60 років підлягають мобілізації, але певні категорії можуть отримати відстрочку.
  • Відстрочку можуть отримати заброньовані працівники, особи з інвалідністю, батьки трьох дітей, опікуни дітей з інвалідністю, студенти, науковці та інші категорії.

В Україні чоловіки з 25 до 60 років підлягають загальній мобілізації. Деякі категорії громадян мають право на відстрочку – перенесення строку призову на конкретний період.

Відстрочка від мобілізації надається на 90 днів з можливістю продовження, передає 24 Канал.

Дивіться також Усі умови про тилову посаду будуть чітко прописані, – Федієнко про контракт для осіб 60+ 

Кого не мобілізують у червні

Щоб отримати відстрочку, людина обов'язково має підтвердити право на неї. Для цього потрібні відповідні довідки, свідоцтва, витяги з реєстрів, рішення суду або медичних комісій. 

Хто має право на відстрочку у 2025 році:

  • заброньовані працівники;
  • особи з інвалідністю або тимчасово непридатні за висновком ВЛК;
  • батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, за умови відсутності аліментних боргів;
  • одинокі батьки неповнолітніх дітей, якщо другий з батьків відсутній з поважних причин (смерть, позбавлення батьківських прав, ув'язнення тощо);
  • опікуни, піклувальники, прийомні батьки, що виховують дитину з інвалідністю;
  • особи, які піклуються про дитину з тяжкими захворюваннями, що не мають статусу інвалідності, але потребують особливого догляду;
  • громадяни, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю І або II групи;
  • усиновлювачі, патронатні вихователі, які опікуються дітьми-сиротами або позбавленими батьківського піклування;
  • постійні доглядачі за хворим членом сім'ї або іншою особою, якщо інших членів сім'ї, хто б міг це робити, немає;
  • опікуни осіб, визнаних судом недієздатними;
    особи, у яких чоловік або дружина має інвалідність І чи II групи;
  • якщо у подружжя інвалідність III групи внаслідок тяжких захворювань (онкологія, ДЦП, ампутації);
  • якщо батьки військовозобов'язаного або його дружини мають інвалідність І чи II групи та потребують догляду, а інших утримувачів немає;
  • родичі другого ступеня споріднення, які доглядають за особою з інвалідністю І або II групи;
  • чоловік або дружина військовослужбовця, що мають дитину до 18 років;
  • студенти, аспіранти, докторанти, які навчаються очно та здобувають вищий рівень освіти;
  • педагогічні та наукові працівники за основним місцем роботи на 0,75 ставки і більше;
  • особи, родичі яких загинули або зникли безвісти під час АТО або бойових дій.

Також мобілізації не підлягають державні службовці.