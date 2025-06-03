Які хвороби очей звільняють від мобілізації: повний перелік

Під час загальної мобілізації в Україні призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років. Ще однієї умовою є проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), яка визначає придатність людини до служби.

Однією з можливих підстав для звільнення від мобілізації можуть стати хвороби очей. Про які діагнози йдеться – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Звільнили за станом здоров’я: чи виключають військових з обліку – пояснення юриста

З якими хворобами очей не мобілізують

Для визначення придатності військовозобов’язаного до служби військово-лікарська комісія керується "Розкладом хвороб", затвердженим наказом Міністерства оборони України №402. Захворювання ока та придаткового апарату розглядаються у статтях 25 – 32 цього документа.

Звільнення від мобілізації можливе, якщо військовозобов'язаний має захворювання, що критично впливають на стан його здоров'я та фактично виключають можливість проходження військової служби.

У переліку хвороб, з якими не можуть мобілізувати, є:

виражені анатомічні вади повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

різко виражені хвороби усіх частин ока та його придаткового апарату на обох очах, з частими загостреннями або зниженням зорових функцій, що прогресує (рубці, помутніння, дегенеративні зміни, катаракта, хвороби зорового нерва тощо);

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

глаукома у важкій стадії на обох очах;

стійкий параліч рухових м'язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 діоптрій або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 діоптрій;

гострота зору одного ока нижче 0,1 або його сліпота;

сліпота одного або обох очей;

відсутність одного чи обох очних яблук.

До слова, нещодавно Міноборони затвердило зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Метою цих змін є спрощення документообігу, пришвидшення ухвалення рішень та зниження ризику помилок через людський фактор.