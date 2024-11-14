Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації до війська наразі можуть призвати чоловіків від 25 до 60 років. Нардепи говорили, що чоловіків після 50 років вже не мобілізовують.

Федір Веніславський заявляв, що чоловіків 50 – 60 років призивають тільки у випадку, якщо в них дефіцитна спеціальність або в тилові підрозділи. Водночас у ТЦК та комітеті з нацбезпеки й оборони розповідають, чи це правда, пише 24 Канал.

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Чи мобілізовують чоловіків після 50 років

Член комітету з нацбезпеки й оборони Верховної Ради, народний депутат Федір Веніславський розповів у коментарі LIGA.net, що після 50 років мобілізують лише тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності. Це відбувається за окремим розпорядженнями від Генерального штабу.

Веніславський сказав, що справді у директиві командування Сухопутних сил, про яку раніше писав нардеп Олексій Гончаренко, є положення, що обмежує мобілізацію чоловіків віком 50 – 60 років.

Член комітету з нацбезпеки й оборони Верховної Ради запевнив, що це загальна позиція військового керівництва.

Що кажуть в ТЦК та СП

Волинський обласний ТЦК та СП заявив, що закон про військовий обов'язок і військову службу передбачає, що військовозобов'язаними є особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які можуть бути призваними на військову службу під час мобілізації.

А щодо "сенсації" навколо новини, що чоловіків віком від 50 до 60 років не будуть мобілізувати, зазначаємо, що заборони щодо призову на військову службу громадян даної вікової категорії немає. Є відповідне розпорядження щодо мобілізації осіб даного віку, однак цей документ врегульовує процедуру призову вказаної категорії осіб і, власне, призначений лише для службового користування,

– заявили в ТЦК.

Тобто там уточнили, що чоловіків 50 – 60 років:

мобілізують встановленим порядком. Тобто громадяни віком понад 50 років, які не мають звільнення від військової служби за станом здоров'я або інших законних підстав, підлягають мобілізації на загальних умовах;

можуть мобілізувати чоловіка, якщо він придатний до служби за станом здоров'я, військовій спеціальності та наявному досвіду.

У ТЦК підсумували, що мобілізація громадян віком 50 – 60 років є правомірною та такою, що цілком і повністю відповідає нормам чинного законодавства.