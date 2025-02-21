Мобілізація до 25 років: кого та за яких умов можуть призвати до війська

В Україні триває воєнний стан і мобілізація. Призвати до війська згідно з законом можуть чоловіків від 25 до 60 років. Проте за власним бажанням мобілізуватися можуть і молодші чоловіки.

Існують окремі випадки, коли можуть мобілізувати чоловіків віком до 25 років. Про це розповідає 24 Канал в цьому матеріалі.

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В Україні можуть мобілізувати осіб до 25 років: які умови

Статус військовозобов'язаного чоловіки набувають, коли досягають 25 років. Після цього вони можуть отримати повістку та бути призваними до армії за загальними правилами.

Однак в Україні передбачена процедура мобілізації від 18 до 25 років, у випадку, коли:

чоловік пройшов строкову службу;

людина проходила службу за контрактом в Збройних Силах України;

особа пройшла альтернативну (невійськову) службу;

чоловіка було звільнено з поліції, рядового складу МВС чи Держмитслужби;

людина є випускником військової кафедри закладів вищої освіти;

чоловіка згідно з рішенням військово-лікарської комісії визнано непридатним до термінової служби в мирний час, але придатним у воєнний. Чоловіки з таким статусом є військовозобов'язаними, навіть якщо їм менше ніж 25 років.

Відтак, якщо чоловік має статус військовозобов’язаного, але не досяг віку 25 років, його можуть мобілізувати. Військовозобов'язаною є людина, яка стоїть на військовому обліку. Якщо чоловік від 18 до 25 років приписаний до певної призовної дільниці, то він має лише статус призовника. Таку особу можуть направити на строкову службу, якщо вона її не проходила.

Мобілізувати призовників можуть тоді, коли їхній статус зміниться на "військовозобов'язаний".

Верховна Рада раніше ухвалила закон про заборону мобілізувати всіх осіб до 25 років, які за станом здоров’я визнані непридатними до військової служби в мирний час і обмежено придатними - у воєнний. Для цієї категорії громадян надається відстрочка.