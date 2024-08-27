Чи будуть мобілізовувати чоловіків віком від 18 – 25 років у вересні

Зміни в українському законодавстві передбачають, що вік, з якого можна мобілізувати, понижено з 27 до 25 років. При цьому мобілізація чоловіків молодшого віку теж можлива.

Розповідаємо, передумови мобілізації чоловіків віком 18 – 25 років. Та чи будуть призивати їх на військову службу у вересні.

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Зокрема, мобілізувати чоловіка віком 18 – 25 років можуть, якщо він:

пройшов строкову службу у мирний час

закінчив вищий навчальний заклад або військову кафедру та отримав військово-облікову спеціальність;

якщо військово-лікарська комісія визнала чоловіка непридатним до строкової служби у мирний час, але придатим у воєнний час.

Чи можуть заборонити їх мобілізацію

Уже на початку вересня Верховна Рада України може розглянути законопроєкт про заборону мобілізації чоловіків віком 18 – 25 років. Принаймні про це повідомив нардем Олексій Гончаренко.

За його словами, розгляд цього питання відбудеться на першому засідані Ради, а це, як передбачає Конституця України, 3 вересня.

Детальніше про усі зміни у законодавстві читайте у матеріалі 24 Каналу – Нові повістки, облік 16-річних і хто не матиме відстрочки: якою буде мобілізація у вересні.