Чи правда, що в Україні обмежили мобілізацію чоловіків віком понад 50 років

У Сухопутних військах ухвалили директиву про те, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізовані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням Генштабу. У Раді і ТЦК пояснили, як діятимуть оновлені правила.

Так, член комітету з нацбезпеки й оборони Верховної Ради, народний депутат Федір Веніславський уточнив, за яких умов тепер відбуватиметься призов чоловіків старших за 50 років, передає 24 Канал.

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Що кажуть у Раді

Нардеп підкреслив, що чоловіків від 50 до 60 років мобілізуватимуть лише за двох умов.

якщо вони мають дефіцитні військово-облікові спеціальності;

якщо йдеться про тилові підрозділи, як приклад, кухарів, ремонтників.

Веніславський пояснив, що оновлення правил пов'язане із тим, що підрозділи фактично відмовляються брати віськовозобов’язаних віком від 50 років.

"Якщо у них немає важливої військово-облікової спеціальності, сенсу у їхній мобілізації зараз немає", – наголосив чиновник. Він додав, що зазвичай за станом здоров'я та фізичною підготовкою чоловіки старші за 50 років нездатні виконувати бойові завдання.

Веніславський уточнив, що на практиці "кількість таких мобілізованих мінімальна". Адже переважна більшість військових підрозділів є штурмовими, а після 50 років "мало громадян придатні для штурмовиків".

Зверніть увагу! На законодавчому рівні не закріплено, що чоловіків від 50 років не мобілізують. Військовозобов’язаними залишаються всі чоловіки від 18 до 60 років. Рішення про мобілізацію ухвалює Генеральний штаб з огляду на потреби.

Що кажуть у ТЦК

У Волинському обласному ТЦК та СП вирішили зробили роз'яснення щодо "сенсації" навколо новини, що буцімто чоловіків віком від 50 до 60 років не будуть мобілізувати. У військкоматі наголосили, що це не відповідає дійсності.

Заборони щодо призову на військову службу громадян даної вікової категорії немає.

Є відповідне розпорядження щодо мобілізації осіб даного віку, однак цей документ врегульовує процедуру призову вказаної категорії осіб і, власне, призначений лише для службового користування,

– зазначили у ТЦК.

Громадяни віком понад 50 років підлягають мобілізації на загальних умовах.

У військкоматі зауважили, що під час мобілізації основна увага приділяється визначенню придатності до служби за станом здоров'я, військовій спеціальності та наявному досвіду.

"Якщо особа віком понад 50 років відповідає вищевказаним критеріям, вона може бути мобілізованою для виконання завдань, пов’язаних з обороною держави", – підсумували у ТЦК.