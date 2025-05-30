Мобілізація чоловіків за 50 років: кого можуть призвати з 1 червня

В Україні мобілізації підлягають чоловіки від 18 до 60 років. Військовозобов'язаних за 50 років також можуть призвати, якщо їх стан здоров'я та військово-облікова спеціальність відповідають потребам армії.

Чоловіки віком від 50 до 60 років мусять так само, як інші військовозобов'язані, актуалізувати свої військово-облікові дані, інформувати ТЦК про зміну персональних даних, завжди носити документи із собою і предв'являти їх на вимогу працівників військкомату та правоохоронців, передає 24 Канал.

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Коли можуть призвати чоловіків за 50 років

На практиці чоловіків за 50 років мобілізують за певних умов. Восени 2024 року Сухопутні війська ухвалили директиву. У ній йшлося, що призов чоловіків за 50 років може відбуватися лише за окремим мобілізаційним розпорядженням Генштабу.

Військовозобов'язаних за 50 років мобілізують:

якщо вони мають дефіцитні військово-облікові спеціальності;

якщо йдеться про тилові підрозділи, наприклад кухарів, ремонтників, водіїв.

Низькою є вірогідність мобілізації чоловіків за 50 років, які мають 3 або 4 категорії "Б" непридатності до служби. Ця категорія передбачає, що особа придатна до військової служби, проте з незначними обмеженнями. Наприклад, людина потребує лікування в певному медичному закладі.

Якщо у висновку ВЛК стоїть лише одна чи дві категорії "Б", то таку особу точно мобілізують.

Місце служби людини за 50 років залежить від того, чи має вона військовий досвід чи військову спеціальність. У штурмові війська її точно не відправлять.