Жодних обговорень призову до ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає, – Міноборони
Джерело:Babel
Bild з посиланням на слова міністра оборони Рустема Умєрова написало, що в Україні планують призвати на військову службу з-за кордону чоловіків віком 25 – 60 років. У Міноборони уточнили, що видання змістило акцент.
Як передає Bild, Умєров заявив, що чоловіків-українців, які проживають за кордоном, "попросять" з'явитися до військкоматів. Начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк роз'яснив ці слова для українських ЗМІ.
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Уточнення Міноборони
Так, Павлюк пояснив, що Умєров загалом говорив журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном важливість приєднання до Збройних Сил та захисту держави. Однак, жодних обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає.
Що передувало
Сьогодні кілька німецьких видань поширили заяву Умєрова про намір Міноборони мобілізувати українських чоловіків з-за кордону.
Так, Welt написав, що міністр оборони в інтерв'ю низці ЗМІ сказав, що чоловіків, які проживають поза межами України, треба запросити до призовних пунктів. Якщо вони не з'являться, то слід, мовляв, у такому випадку подумати над "покаранням".
Видання Bild із посиланням на Умєрова заявило, що в Україні триває обговорення способів мобілізації чоловіків з-за кордону. І начебто їх планують реалізувати вже у 2024 році.
Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони не приїдуть добровільно… Ми хочемо справедливості для всіх, бо йдеться про нашу власну країну. Ми надішлемо їм запрошення,
– передало Bild словами Умєрова.
Мобілізація в Україні: останні новини
- 19 грудня під час пресконференції президент Зеленський розповів, що до нього звернулися військові з проханням про додаткову мобілізацію ще півмільйона людей. Сам глава держави зазначив, що розгляне це питання лише за наявності досить значних аргументів.
- Також український лідер зазначив, що для мобілізації 400 – 500 тисяч осіб державі потрібні додаткові 500 мільярдів гривень. За його словами, 1 воїн – це 6 осіб у цивільному житті, які сплачують податки.
- Також Зеленський сказав, що не підпише законопроєкт, який пропонує мобілізувати жінок.
- За даними BBС, з початку повномасштабного вторгнення 20 тисяч чоловіків незаконно виїхали з України, щоб уникнути призову. Понад 21 тисячу людей затримали при спробі нелегального перетину кордону.