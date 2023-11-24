Мобілізація, демобілізація, строковики, – Зеленський заявив про "складні питання" під час Ставки
24 листопада 2023, 15:14Читать новость на русском
Джерело:Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський 24 листопада провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Під час засідання, за словами президента, розглядалися "складні питання".
Також президент під час Ставки заслухав доповіді про ТЦК і ВЛК. Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Умєрова, головнокомандувача Залужного та начальника Генштабу Шаптали.
Дивіться також Є нові важливі результати, – Зеленський звернувся до українців
Зеленський заслухав доповіді Залужного та Умєрова
Крім того, на Ставці доповідали глава МОЗ Ляшко, очільник МВС Клименко, міністра закордонних справ Кулеба, директор ДБР Сухачов та перший заступник міністра оборони Павлюк.
Доручив їхнім відомствам підготувати комплексні рішення,
– додав Зеленський.
Зеленський змінив склад Ставки
- Увечері 22 листопада президент України підписав указ про зміни у складі Ставки Верховного головнокомандувача.
- Зеленський вирішив увести до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
- Водночас іншим рішенням Зеленський вивів зі складу колишнього голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя.
- Як відомо, НАБУ і САП підозрюють Щиголя разом із заступником та іншими службовими особами у заволодінні бюджетними коштами в особливо великому розмірі.
- Йдеться про загальну суму понад 62 мільйони гривень. Додамо, що раніше Щиголю вже повідомили про підозру.
- Він написав заяву про відставку з посади голови Держспецзв'язку. Щиголь вважає себе невинуватим та обіцяє доводити свою невинуватість у суді.