Мобілізація, демобілізація, строковики, – Зеленський заявив про "складні питання" під час Ставки

Президент Володимир Зеленський 24 листопада провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Під час засідання, за словами президента, розглядалися "складні питання".

Також президент під час Ставки заслухав доповіді про ТЦК і ВЛК. Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Умєрова, головнокомандувача Залужного та начальника Генштабу Шаптали.

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Зеленський заслухав доповіді Залужного та Умєрова

Крім того, на Ставці доповідали глава МОЗ Ляшко, очільник МВС Клименко, міністра закордонних справ Кулеба, директор ДБР Сухачов та перший заступник міністра оборони Павлюк.

Доручив їхнім відомствам підготувати комплексні рішення,

– додав Зеленський.

Зеленський змінив склад Ставки