24 Канал Новини України Веніславський гостро прокоментував слова Зеленського про можливу мобілізацію депутатів
15 березня, 22:15


Веніславський гостро прокоментував слова Зеленського про можливу мобілізацію депутатів

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Федір Веніславський вважає заяву Зеленського про можливу мобілізацію нардепів політичною.
  • Він наголошує на відсутності системного діалогу між парламентом, урядом і Офісом президента як ключовій проблемі.

В Україні політична криза, у Володимира Зеленського конфлікт із депутатами. Натомість у Верховній Раді кажуть: депутати не хочуть ухвалювати непопулярні рішення.

Про це Федір Веніславський розповів в інтерв'ю NV. Член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомив, що відбувається між Зеленським і нардепами. Додамо, що Веніславський є членом партії "Слуга народу". 

Що відбувається у Верховній Раді? 

15 березня Володимир Зеленський натякнув, що народні обранці можуть вирушити на фронт, якщо не будуть голосувати в парламенті. 

Я готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт, 
– сказав він. 

Федір Веніславський назвав цю заяву політичною. 

"Я думаю, що в умовах воєнного стану Конституція чітко визначає неможливість припинення повноважень Верховної Ради України, тому будь-які заяви щодо якихось негативних наслідків для депутатів, якщо вони перестануть працювати в Верховній Раді, я думаю, це політичні заяви", – висловився він. 

За його словами, навряд чи це посилить мотивацію депутатів. Адже ключова проблема в іншому – це відсутність системного відвертого діалогу між представниками парламенту, між фракцією більшості, урядом і Офісом президента. 

На думку Веніславського, слід обговорювати необхідність ухвалення певних рішень і наводити їхнє обґрунтування. Наприклад, впровадження кешбеків на пальне всупереч дефіциту бюджету. 

Хто ще робив заяви про кризу в парламенті? 

  • Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець вважає, що нардепи бояться антикорупційних органів, а тому не голосують за деякі законопроєкти. Якщо раніше можна було розраховувати на 180 депутатів, то тепер активне ядро – лише 111.

  • "Утома, помножена на розгубленість і страх, призвела до того, що аргументи про збір голосів більше не працюють. І у мене немає плану виходу із ситуації на сьогодні", – сказав він.

  • Речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук у коментарі 24 Каналу висловилася, що труднощі є і вони пов'язані з війною та загальною втомою. Водночас вона спростувала заяву нардепа Олександра Юрченка про те, що 50 – 60 депутатів від "Слуги народу" написали заяви про складання мандату.

  • Зауважимо, що Мотовиловець наводив дані про те, що приблизно 40 депутатів можуть скласти мандати.