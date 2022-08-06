Відчай і паніка, – Казанський розповів про чергову хвилю примусової мобілізації на Донбасі
На окупованих псевдореспубліках на Донбасі продовжують мобілізовувати чоловіків. На фронт кидають всіх підряд, і часто навіть без амуніції. Росіяни використовують цих чоловіків просто як гарматне м’ясо. Як до примусової мобілізації ставляться місцеві – читайте у статті.
Про це 24 каналу розповів український журналіст, політичний оглядач і блогер з Донецька Денис Казанський. Він підтвердив, що мобілізація на Донбасі триває певними хвилями.
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За його словами, окупанти намагаються спіймати у псевдоруспубліках кого можуть. Так, зараз забирають тих, кого перші місяці не чіпали – це шахтарі, працівники підприємств тощо, але зараз дійшло й до них.
"При цьому деякі чоловіки з грошима чи зв’язками або відкупилися, щоб їх не забирали воювати, або за хабар виїхали з цієї території в росію чи кудись далі", – зауважив Казанський.
Журналіст додав, що в соцмережах мешканці окупованих територій Донбасу пишуть емоційні пости з питаннями про те, навіщо ця війна та коли все закінчиться.
У мешканців Луганщини зараз хвиля незгоди. Вони заявляють, що раніше треба було "звільнити" псевдореспубліку, вони це зробили, то чому ж їм треба воювати далі. Це наївні люди, вони дійсно думали, що існують якісь "респібліки". Це насправді найкращий доказ того, що це просто окупована територія,
– відповів він.
Казанський наголосив, що люди у відчаї, але нічого з цим не можуть вдіяти, адже в них там немає жодних прав, і вони просто є фактично заручниками окупованих територій.
Спочатку були спроби протестів, жінки в Луганську виходили на акції, декого з них затримали та почали судити за умовну держзраду, їм хочуть дати близько 20 років в'язниці. І це злякало людей, охочих протестувати все менше.
"Зараз проходять лише якісь локальні емоційні протести, часто з'являються якісь відеозвернення чи пости в соцмережах, але ці люди дуже ризикують і на таке здатні лише ті, хто у крайньому відчаї", – зазначив блогер.
Казанський про примусову мобілізацію на Донбасі: відео
Мобілізація на Донбасі: останні новини
- Співзасновник Інституту стратегічних досліджень й безпеки Павло Лисянський також казав, що на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини триває тотальна мобілізація. Окупанти хапають усіх місцевих чоловіків, незалежно від віку та сфери занять.
- Натомість, за словами правозахисника, на окуповані території приїжджають робітники з Єкатеринбурга, Башкірії, Урала та інших міст росії. Тобто на псевдореспубліки масово заселяють росіян.
- Загалом відомо, що росіяни незаконно мобілізували до свого війська понад 100 тисяч чоловіків з окупованого Донбасу. За інформацією правозахисників, майже чверть цих людей вже загинула.
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай каже, що на окупованих територіях Луганщини почали працювати фсбшники. Вони забирають навіть студентів, майже літніх людей та тих, хто "заброньований" на стратегічних підприємствах.
- За даними джерел 24 каналу в українській розвідці, росія майже не зацікавлена в поверненні мобілізованих жителів Донбасу. В обмінні списки вони практично ніколи не потрапляють.