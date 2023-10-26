Є нехороші сигнали, – Гайдай розповів, що вигадали гауляйтери на окупованих територіях

Загарбники продовжують незаконну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Нещодавно тамтешні гауляйтери відправили Кремлю показовий лист.

Про це 24 Каналу розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зауваживши, що місцеві гауляйтери звернулися до Кремля з ідеєю закрити більшість шахт в регіоні. Мовляв, їх недоцільно утримувати. Варто залишити лише близько 10 одиниць.

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Які можуть бути наслідки цієї ідеї

Як наголосив Гайдай, якщо в регіоні дійсно залишать лише близько 10 шахт, то можуть статися дві погані речі. Вони вплинуть негативно і на екологію, і на місцевих мешканців.

Є нехороші сигнали. Перший наслідок – в регіоні буде екологічна катастрофа. Адже ніхто не відкачуватиме отруйні води із закинутих шахт. Вони підуть у ґрунтові. А велика кількість шахтарів втратять роботу,

– розповів Гайдай.

Зрозуміло, що звільнених шахтарів почнуть кидати на фронт. Тому цілком ймовірно, що процес незаконної мобілізації незабаром посилиться на тимчасово окупованих територіях.

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Загалом окупанти добивають промисловість на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. До прикладу, із заводу "Азот", що в Сєвєродонецьку, вивезли обладнання на аналогічні підприємства до Росії. А решту інфраструктури потроху ріжуть на метал.

Мобілізація в Росії: коротко