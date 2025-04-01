1 квітня, 13:14
Мобілізація в Україні: кого призиватимуть до армії у квітні
Основні тези
- В Україні мобілізація та воєнний стан триватимуть до 9 травня 2025 року, за цей період їх продовжували 13 разів.
- Мобілізації підлягають чоловіки 18 – 60 років, добровільно можуть мобілізуватися жінки та особи з інвалідністю.
В Україні триває загальна мобілізація. Призову підлягають чоловіки 18 – 60 років.
Коли закінчиться мобілізація та хто підлягає призову у квітні, розповідає 24 Канал.
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Кого мобілізують у квітні
Мобілізація та воєнний стан в Україні триватиме наразі до 9 травня 2025 року. Їх продовжували за час повномасштабного вторгнення Росії уже 13 разів:
- з 24 лютого по 25 травня 2022 року;
- з 25 травня по 23 серпня 2022 року;
- з 23 серпня по 21 листопада 2022 року;
- з 21 листопада 2022 року по 19 лютого 2023 року;
- з 19 лютого по 20 травня 2023 року;
- з 20 травня по 18 серпня 2023 року;
- з 18 серпня до 15 листопада 2023 року;
- з 15 листопада 2023 року до 14 лютого 2024 року;
- з 15 лютого до 13 травня 2024 року;
- з 14 травня до 11 серпня 2024 року;
- з 12 серпня до 9 листопада 2024 року;
- з 10 листопада 2024 року до 8 лютого 2025 року;
- з 8 лютого 2025 року по 9 травня 2025 року.
Тож мобілізувати з 1 квітня можуть військовозобов'язаних чоловіків:
- 18 – 60 років, які не виключені з обліку за станом здоров'я та мають військовий досвід;
- 25 – 60 років, які придатні або обмежено придатні за станом здоров'я без досвіду військової служби;
- 18 – 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, але є придатними або обмежено придатними на підставі рішення ВЛК.
Зверніть увагу! Обмежено придатні повинні повторно пройти ВЛК до 6 червня 2025 року, щоб отримати статус придатні чи непридатні до служби.
Добровільно мобілізуватися до лав ЗСУ можуть:
- жінки до 60 років, придатні за станом здоров'я;
- призовники 18 – 25 років, які раніше не проходили строкову службу – вони можуть укласти контракти для молоді;
- люди з інвалідністю та особи з відстрочкою через сімейні обставини.