31 березня, 13:00
Хто може отримати відстрочку від мобілізації у квітні
Основні тези
- Відстрочка від мобілізації надається на 90 днів, з можливістю продовження.
- Право на відстрочку мають особи з медичними протипоказаннями, опікуни непрацездатних, багатодітні батьки, студенти, працівники стратегічних підприємств, депутати та державні службовці.
Під час дії воєнного стану загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки з 18 до 60 років. Окремі категорії громадян можуть отримати відстрочку.
Відстрочка від мобілізації в Україні надається на 90 днів. Для її продовження потрібно подати заяву та відповідні документи, передає 24 Канал.
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Хто має право на відстрочку
Відповідно до законодавства, отримати відстрочку можуть:
- громадяни, які мають тимчасові або постійні медичні протипоказання до служби, що підтверджується відповідним медичним висновком;
- особи, що доглядають за непрацездатними родичами – за умови, якщо особа є єдиним опікуном непрацездатного родича (з інвалідністю I або II групи, особи похилого віку тощо);
- багатодітні батьки – чоловіки, які мають трьох і більше дітей, а також одинокі матері та батьки, що виховують дитину самостійно;
- студенти та аспіранти – ті, хто навчається на денній формі в закладах вищої освіти;
- працівники підприємств, які забезпечують обороноздатність країни, енергетичну стабільність, медицину тощо;
- депутати та державні службовці;
Також видом відстрочки є бронювання. Його може ініціювати керівник підприємства, де працевлаштований офіційно військовозобовʼязаний.
Право на броню мають ті, хто не порушував правила військового обліку та стоїть на обліку в ТЦК по місцю фактичного проживання.