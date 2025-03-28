Мобілізація в Україні: кого можуть призвати у квітні 2025 року

В Україні продовжено воєнний стан і загальну мобілізацію до 9 травня. У цей період до війська можуть призвати чоловіків від 18 до 60 років.

В Україні деякі громадяни мають право на відстрочку або повне звільнення від мобілізації через стан здоров'я, сімейні обставини, професійну діяльність чи інші фактори, передає 24 Канал.

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Кого можуть мобілізувати у квітні

Так, у квітні 2025 року можуть мобілізувати такі категорії військовозобов'язаних:

чоловіків з 18 до 60 років, якщо вони не виключені з обліку за станом здоров'я, мають військовий досвід;

чоловіків віком від 25 років до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану, якщо вони не мають досвіду військової служби;

чоловіків віком від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними через стан здоров'я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК.

Зверніть увагу! Обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК до 5 червня 2025 року та отримати статус придатних до служби, придатних для служби у тилу, придатних для виконання конкретних завдань, тимчасово непридатних, непридатних з переоглядом через 6−12 місяців, непридатних до військової служби з виключенням з військового обліку.

Нагадаємо, що добровольці 18 – 24 років можуть долучитися до війська, підписавши контракт.