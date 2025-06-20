Кого точно не мобілізують з 1 липня

В Україні триває воєнний стан щонайменше до 7 серпня. У цей період здійснюється загальна мобілізація чоловіків з 25 до 60 років. Водночас є категорії громадяни, яких не призвуть.

Серед тих, кого не можуть мобілізувати у липні: ті, хто досяг граничного віку для військової служби (60+); ті, кому стан здоров'я не дає змоги служити, і їх визнано непридатними ВЛК; ті, хто отримав відстрочку від призову, передає 24 Канал.

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Хто не підлягає мобілізації

Найпоширеніші підстави для надання відстрочки такі:

наявність у людини інвалідності будь-якої групи;

сімейні обставини, зокрема наявність батьків з 1-ю або 2-ю групою інвалідності, а також, якщо у дружини військовозобов'язаного 1-ша, 2-га або 3-тя група інвалідності;

наявність дитини віком до 18 років, яка має інвалідність;

наявність повнолітньої дитини з 1-ю або 2-ю групою інвалідності;

якщо військовозобов'язаний утримує трьох або більше дітей, яким менше 18 років.

Зазначимо, що статус "Непридатний до військової служби" особі надають тільки за станом здоров'я. Найчастіше непридатними визнають осіб через відсутність одного з парних органів або кінцівок та психічні розлади, зокрема через наявність шизофренії.

Довідка: Статус "Непридатний" ще обов'язково має бути затверджений у Центральній ВЛК. Іноді цей процес може затягнутися і тривати навіть півроку.

Якщо людина пройшла ВЛК, і в неї є захворювання за однією зі статей наказу Міноборони №402, який містить підпункт А, то така людина є непридатною до військової служби.

До слова, студенти в Україні мають право на відстрочку від мобілізації під час навчання на денній чи дуальній формі. Відстрочка втрачається в перехідні періоди між ступенями освіти та при відрахуванні з навчального закладу.