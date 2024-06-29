Оновлення даних, призов студентів і виїзд за кордон: якою буде мобілізація в липні

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У липні в Україні завершується термін для оновлення даних військовозобов'язаними: до 16 липня без додаткових штрафів це можна зробити у ЦНАП, ТЦК чи у застосунку "Резерв+". У ньому свої дані оновили вже понад 1,852 мільйона військовозобов'язаних українців.

Що зміниться у процесі мобілізації у липні, як це стосуватиметься студентів та що буде з бронюванням – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Оновлення даних

16 липня спливає термін для оновлення даних військовозобов'язаними. Для цього є три способи: оновлення даних через ЦНАП, у ТЦК та через застосунок "Резерв+", де з 18 червня можна отримати електронний військово-обліковий документ. Його прирівняно до паперового, також електронний документ можна зберегти та роздрукувати.

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Відповідно до нового закону, існуватиме три режими: порушення, повторне порушення та порушення під час воєнного стану. Вони передбачають різні штрафи.

Штрафи стосуватимуться тих, хто не стоїть на військовому обліку або вчасно не оновив облікові дані.

Які дані мають оновити військовозобов'язані

Оновлення даних стосується чоловіків віком від 18 до 60 років та жінок, які здобули освіту за медичними або фармацевтичними спеціальностями. Вони мають оновити прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, адресу проживання, номер телефону, адресу електронної пошти за наявності, місце народження, інші персональні відомості.



Чоловіки, що перебувають за кордоном, мають оновити дані через офіційну електронну адресу або офіційний номер телефону ТЦК за місцем перебування на військовому обліку, або через "Резерв+".

Також штрафи передбачено за відмову від повістки або неявку за нею до територіального центру комплектування. Зокрема, у мирний час від 5 100 до 8 500 гривень для громадян та від 17 000 до 34 000 гривень для посадових та юридичних осіб. У воєнний час штрафи складатимуть від 17 000 до 25 500 гривень для громадян та від 34 000 до 59 000 гривень для посадових та юридичних осіб.

для громадян та для посадових та юридичних осіб. У воєнний час штрафи складатимуть для громадян та для посадових та юридичних осіб. Якщо військовозобов'язані не виконають свої обов'язки, до них можуть застосувати тимчасове обмеження за рішенням суду на право керування автомобілем.

Важливо! Відповідно до першого порушення передбачено штрафу мирний час та віду воєнний час (або за повторне порушення).

Після оновлення даних у військово-облікові документи вклеюватимуть VIN-коди (штрих-коди). Це дозволить поліції та працівникам ТЦК перевірити актуальність даних у реєстрі "Оберіг".

З 18 травня за законом всі військовозобов'язані громадяни України мають носити при собі військово-облікові документи та пред'являти їх на вимогу представника ТЦК або поліцейського, а також представникам Держприкордонслужби при знаходженні у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.



Ті, хто мав статус обмежено придатних, мають пройти військово-лікарську комісію упродовж дев'яти місяців – до 4 лютого 2025 року, після чого вони отримають статус "придатний" чи "непридатний".

Мобілізація студентів

З 1 липня в Україні можуть мобілізувати частину студентів, мовиться у новій редакції закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Згідно з законом, призвати не можуть здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти й здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури. Також не можуть мобілізувати студентів закладів вищої освіти профтехосвіти, які навчаються на очній формі.

Водночас мобілізувати можуть:

студентів-заочників;

тих, хто здобуває другу (бакалаврат) чи третю вищу освіту (магістратура);

тих, хто здобуває рівень освіти, нижчий за вже отриманий.

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Чоловіки, які не проходили строкову військову службу, можуть бути мобілізовані за придатності до служби за висновком військово-лікарської комісії. Але перед участю у бойових діях вони мають пройти базовий військовий вишкіл на полігонах та у навчальних центрах.

Щодо аспірантів – у червні МОН скасувало набір на денну форму навчання за контрактом і збільшило кількість місць на бюджеті – до 7 тисяч. Також підвищили і прохідний бал за вступний іспит – до 160. Відповідно до законодавства, студенти, магістранти та аспіранти, які навчаються на денній чи дуальній формі, мають право на відстрочку від мобілізації. У заочників та тих, хто вчиться на вечірній формі, відстрочки не буде. Водночас в аспірантів-контрактників на денній формі вона буде.

Бронювання в липні

В Україні заброньовано 700 000 людей, повідомляв віцепрем'єр, голова Мінцифри Михайло Федоров. У Верховній Раді розглядаються також три законопроєкти про економічне бронювання, що передбачає відстрочку від мобілізації через підвищений військовий збір у 20 400 гривень за працівника, якого мають забронювати, бронювання за рівнем офіційної зарплати понад 36 336 гривень або комбіновану модель з рівнем зарплати 36 336 гривень для найманого працівника та 20 400 гривень військового збору для ФОПів.

На необхідності економічного бронювання наголошують експерти з економіки та представники бізнесів, зокрема й IT-сфери.

У липні в Україні мають запустити

Бронювання в Україні регулюється постановою Кабміну від 5 червня 2024 року, порядком бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, постановою Кабміну від 27 січня 2023 року №76.

Серед останніх змін такі:

термін бронювання збільшено з шести до 12 місяців;

інформація про бронювання вноситься до реєстру військовозобов'язаних "Оберіг";

скасовано неможливість бронювання через військове звання та військово-облікову спеціальність;

можна бронювати членів наглядових рад підприємств, які відповідають певним критеріям;

бронювати можна через портал "Дія" в електронній формі.

Забронювати можна людей, які працюють:

в органах держвлади та інших держорганах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах і організаціях, критично важливих для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, критично важливих для функціонування економіки та життя населення;

в спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, згідно з укладеними міжнародними договорами.

Для визнання критично важливим підприємство має відповідати щонайменше трьом критеріям, серед яких: загальна сума сплачених податків понад 1,5 мільйона євро, відсутня заборгованість зі сплати ЄСВ, підприємство є резидентом режиму Дія.City для ІТ-компаній, підприємство має важливе значення для галузі економіки чи задоволення потреб територіальної громади, підприємство має стратегічне значення для економіки й безпеки держави та входить до переліку, затвердженого постановою Кабміну від 4 березня 2015 року №83.

Сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів та позик, за податковий рік має перевищувати 32 мільйони євро.

Забронювати можна 50% від військовозобов’язаних працівників підприємства станом на 18 травня 2024 року. Підприємства, створені пізніше, зможуть забронювати 50% від кількості військовозобов’язаних на день подання списку. Зокрема, бронюють військовозобов’язаних керівників та заступників, кінцевих бенефіціарних власників підприємств, критично важливих для економіки та життя населення. Це здійснюється незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

Якщо заброньованого зупинили представники ТЦК на вулиці, він має надати їм витяг з рішення Мінекономіки про бронювання, засвідчений керівником підприємства, а також свої військово-облікові документи та посвідчення особи.

Бронювання можуть скасувати у таких випадках:

завершився термін його дії;

підприємство завершило надавати послуги та роботи для ЗСУ;

підприємство позбавили статусу критично важливого;

ліквідовано орган держвлади;

звільнення військовозобов'язаного чи зупинення трудового договору;

військовозобов'язаний має відстрочку.

Також військовозобов'язаний може отримати відстрочку за станом здоров'я чи статусом опікуна, батьківства тощо.

До теми Бронювання і відстрочка по-новому: хто, за яких умов може отримати й чи можна виїхати за кордон

Виїзд за кордон

Чоловіки з бронюванням та відстрочкою можуть виїжджати за кордон, розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Ми не виокремлюємо застосунок як окремий документ для того, щоб дати повну картину. Зазначу, що і паперовий документ, і військово-обліковий документ в електронній формі мають однакову юридичну силу. Але, звісно, не просто варто представити цей документ, а варто, щоб в цьому документі — чи в паперовому вигляді, чи в електронному, — була необхідна інформація, яка б давала людям право на перетин кордону,

– заявив Демченко.

Для того щоб військовозобов'язаний зміг виїхати за кордон, в його документах мають стояти відмітки про виключення з військового обліку або про відстрочку. Мовиться також про заброньованих, непридатних до військової служби та багатодітних.

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"Прикордонники приймають і паперовий документ, і військово-обліковий документ в електронній формі. Але, звісно ж, враховуйте, – перевіряють всю інформацію, яка зазначена в цих документах", — зазначив речник ДПСУ.

Загалом під час воєнного стану виїзд громадян України за кордон регулюється постановою Кабміну № 57. За нею виїжджати за межі України можуть такі категорії військовозобов'язаних чоловіків:

ті, хто з медичних причин отримали дозвіл на виїзд (за станом здоров’я);

ті, хто мають певні сімейними обставинами;

за професійною діяльністю;

з метою допомоги ЗСУ;

держслужбовці.

Що буде з повістками

Кабмін 25 червня 2024 року запровадив зміни щодо окремих питань оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів до деяких постанов Кабінету Міністрів.

Постанова №747 передбачає, що повістку (або інший документ про виклик або оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів, у випадках, передбачених законодавством) можуть надіслати рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.

За законом, що діє з 18 травня, ТЦК може передати дані про людину, яка не оновила дані, поліції. Зокрема, військкомат передає інформацію про адміністративне затримання порушника та доправлення його до ТЦК.

До таких дій працівники ТЦК вдаються, якщо людина не прийшла на виклик ТЦК чи на ВЛК, або не уточнила дані упродовж 60 днів – до 16 липня.

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Якщо поліція не знайшла людину, то керівник ТЦК та СП протягом 5 днів з моменту отримання такого повідомлення надсилає рекомендований лист на поштову адресу військовозобов'язаного чи резервіста з вимогою з'явитися. Рекомендований лист вважається врученим, якщо людина підписалась особисто: тобто людина під підпис отримує листа, або під підпис відмовляється від нього.

Якщо ж громадянина не було, то повістка повертається й запускається механізм адміністративного правопорушення.

Окрім того, з 18 травня повістку може вручити не лише працівник ТЦК, а й органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, зокрема закладів освіти. Також повістку можуть вручити в будь-якому громадському місці, на блокпості чи за місцем проживання.