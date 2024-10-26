Кому не потрібно проходити ВЛК у листопаді
26 жовтня 2024, 20:49Читать новость на русском
Джерело:Урядовий портал
Окрім обов'язкового оновлення даних у ТЦК, військовозобов'язані під час дії воєнного стану мають раз на рік проходити військово-лікарську комісію. Однак певні категорії громадян можуть не робити цього.
Так, хто саме може не проходити військово-лікарську комісію, зазначено у постанові Кабінету Міністрів від 7 червня 2024 року, передає 24 Канал.
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Кому не треба проходити ВЛК
Не зобов'язані проходити військово-лікарську комісію:
- чоловіки від 18 до 25 років, які не проходили строкову службу й не закінчили військову кафедру. Так, згідно з постановою Кабміну, під час воєнного стану направлення призовників на ВЛК для проходження медичного огляду здійснюється виключно у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку.
- Заброньовані від мобілізації. Так, процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв'язку з бронюванням, і відстрочки, передбаченої підпунктами 16 – 23 пункту 1 додатка 5, не передбачає направлення на ВЛК для проходження медогляду.
- особи, виключені з військового обліку. Зокрема, громадяни, які досягли граничного віку для перебування в запасі, виключені за станом здоров'я, засуджені за тяжкі та особливо тяжкі злочини.