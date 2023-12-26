Мобілізація людей з інвалідністю: Залужний чітко пояснив свою позицію
Українців турбує питання щодо мобілізації людей з ІІІ групою інвалідності. За словами Залужного, на сьогодні саме ВЛК має повноваження визначати, чи придатна людина до військової служби.
Залужний у етері телемарафону розповів про те, що наразі не є актуальним оперування ступенем інвалідності 2 чи 3 групи.
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ВЛК вирішує, чи придатна людина до військової служби
Залужний зауважив, що придатність до військової служби вирішує не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія, яка визначає, чи придатна людина до військової служби, або не придатна.
Головнокомандувач зазначив, що командування ЗСУ погодилось з пропозицією залишити у відповідному законопроєкті 2 поняття: людина, яка придатна до військової служби і людина, яка непридатна до військової служби.
Позбавитися такого поняття, як обмежено придатний. І, відповідно, коли ми дамо собі відповідь на ці питання, придатний або непридатний, відповідно, ми зрозуміємо, чи є нам сенс далі оперувати такими поняттями, як людина з інвалідністю 2 групи або 3 групи,
– наголосив Залужний.
Він зауважив, що у ЗСУ з абсолютною повагою відносяться до тих цивільних і хочуть, щоб військо поповнювало люди, які можуть за своїми фізичними показниками воювати.
Проте, він зауважив, що знову ж таки, це все буде вирішувати ВЛК, яке на сьогодні займає таке повноваження.
Що ще сказав Залужний: коротко
- Валерій Залужний під час брифінгу 26 грудня допустив, що військових можуть демобілізувати через 36 місяців служби. Він пояснив, від чого це залежить. "Перший фактор це те, що не буде загострень на фронті, і друге - що цих людей через 36 місяців буде ким замінити", – зазначив головнокомандувач ЗСУ.
- Також Залужний прокоментував питання щодо відстрочки від мобілізації. Як наголосив генерал, для нього та війська головне, щоб люди, які прийшли, мали змогу виконувати поставлені завдання. Натомість не в його компетенції говорити про те, хто яку відстрочку буде мати й кого саме держава буде викликати. Для цього є центральні органи виконавчої влади. "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси, мені потрібна зброя для того, щоб продовжувати ведення бойових дій", – підсумував головнокомандувач.