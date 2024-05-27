Почалося: росіяни все активніше вручають повістки маріупольцям

Росіяни почали проводити в Маріуполі так звану мобілізацію, якої "не планувалося і ніколи не було". Цікаво, що таке ж відбувалося й у 2022 році: офіційні особи Кремля казали, що мобілізації немає, але вона була. Тепер та ж історія повторюється у Маріуполі.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що росіяни вже цілий тиждень спростовують необхідність мобілізації. І Дмітрій Пєсков, і Владімір Путін продовжують розповідати, що жодної мобілізації не буде. Втім, цього тижня поліція з воєнкомами почали зупиняти машини й роздавати повістки, аби прийти перевіритися на військовому обліку.

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Мобілізація, якої "немає"

Петро Андрющенко розповів, що російські військові зачищають всі пабліки та чати, де якимось чином може з'явитись інформація про мобілізацію. Проте особисто вони вже це не приховують, і скоро можна буде побачити автівки, які будуть вивозити українців безпосередньо до військкомату і потім на фронт.

Почалася та мобілізація, якої "немає",

– підкреслив радник міського голови Маріуполя.

У Бердянську також потрохи починають роздавати повістки на вулицях. Петро Андрющенко вважає, що ми на старті агресивної мобілізації, яку скоро побачимо.

Поліція та воєнкоми стають переважно на умовно колишніх блокпостах. Вони зупиняють всі автівки та роздають повістки із закликом з'явитись у військкоматі. Схоже на те, що поки вони виконують показову функцію, роздаючи повістки на блокпостах, тому що їх можуть отримати і маріупольці, і умовні бердянці, які приїхали в Маріуполь.

"Наступним кроком росіяни вже підуть по хатах і почнуть тягнути чоловіків безпосередньо у військкомат", – сказав Петро Андрющенко.

Такий собі лайфхак

Він зауважив, що українці останнім часом намагаються не їздити на українських номерних знаках. І це при тому, що людям з українськими номерами не дуже охоче видають повістки. Це може бути лайфхаком, оскільки поки що рятує, але українців все одно систематично арештовують і тримають тиждень – два на своїх катівнях для того, щоб люди зізналися.

Росіяни не хочуть забирати у війська людей, які мають проукраїнську позицію. Тобто самому собі посадити шпигуна у військо – це не російський підхід,

– додав Андрющенко.

Тому росіяни оминають тих маріупольців, хто з останніх почав отримувати паспорти, а також тих, хто останній починає подавати документи на заміну номера чи водійських прав.

Проте Петро Андрющенко наголосив, що це не гра: зняти номерні знаки так званої ДНР, причепити українські та їздити спокійно. До них просто буде інший підхід. Але такі автівки з реєстрацією у Донецькій області принаймні зараз не отримують повістки – їх просто пропускають.

Мобілізація в Росії: що відомо