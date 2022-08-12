Бойовики можуть посилити мобілізацію в Маріуполі: радник мера сказав, коли саме

У тимчасово окупованому Маріуполі триває прихована мобілізація. Її проводять під виглядом вербування людей на роботу в охоронні фірми, пожежну інспекцію, СІЗО, патрульно-постову службу тощо.

Крім того, вже є навіть відкриті заклики підписувати контракти зі збройними силами росії або квазіугруповання на окупованій частині Донецької області. Про це 24 каналу розказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

До теми росіяни закінчують приховану мобілізацію в окупованому Маріуполі, – Андрющенко

За його словами, так окупанти намагаються забезпечити мобілізацію хоч у якомусь вигляді. Насамперед у результатах прихованої мобілізації зацікавлений гауляйтер Маріуполя іващенко, що отримав особисте завдання від пушиліна. Для колаборанта це принципово важливо, через велику кількість корупційних схем його вже перевіряє фсб.

Крім того, як пояснив Андрющенко, росте невдоволення у Донецьку. Місцеві мешканці скаржаться – мовляв, мало того, що "8 лєт бамбілі Данбас", а всі гроші та увага йде на Маріуполь, то ще й мобілізації там немає, на відміну від Донецька.

До відкритої мобілізації залишилось недовго

За словами радника міського голови, у Маріуполі впевнені, що буде й відкрита мобілізація. Ба більше, її оголосять вже найближчим часом.

пушилін майже офіційно давав пів року канікул до мобілізації, тобто десь у вересні, восени, ми думаємо, що піде відверта мобілізація,

– розповів Андрющенко.

Він додав, що до цього у Маріуполі вже все готово – складені уточнені списки, а оскільки люди проходять фільтрацію та отримують перепустки, комендатурі зрозуміло, хто і де насправді мешкає.

"Позбирати людей з домівок – це не дуже довга справа. За 3 – 4 дні у Маріуполі можуть легко мобілізувати всіх чоловіків, які їм потрібні. Вони знають, у кого яка військова спеціальність, бо й військові квитки у них вимагають на роботу і на перепустку", – пояснив Андрющенко.

Як підсумував радник мера Маріуполя, усе вказує на те, що до відкритої мобілізації у місті вже йде зворотний відлік – якщо поки ще не на дні, то на тижні.

Петро Андрющенко розповів про мобілізацію в тимчасово окупованому Маріуполі: дивіться відео

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