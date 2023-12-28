Ми максимально залучені, – голова Нацполіції відповів на закиди, що правоохоронці не воюють

Серед українського суспільства почала поширюватися пропозиція про мобілізацію певної кількості поліцейських на фронт. У Нацполіції відреагували на думку щодо мобілізації їхніх службовців.

Голова Нацполіції Іван Вигівський прокоментував пропозицію мобілізувати 100 тисяч правоохоронців. Він зазначив, що поліцейські дбають про безпеку всередині країни і вже максимально залучені у складі Сил безпеки і оборони.

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Мобілізація правоохоронців: що кажуть у поліції

Вигівський розповів, що деякі громадяни, державні службовці, посадовці кажуть, що в Національній поліції є 250 тисяч поліцейських, і пропонують 100 тисяч відправити на фронт. Проте він вважає дивним те, коли про це заявляють не "диванні експерти", а люди, які працюють в державній системі і не знають елементарних цифр.

Хоч, як зазначив Вигівський, можна звернутися до них, і вони нададуть штатну чисельність Національної поліції.

Голова Нацполіції наголосив, що в штаті є 120 тисяч поліцейських. Гранична штатна чисельність була затверджена Кабміном.

Вигівський уточнив, що на сьогодні є близько 100 тисяч діючих поліцейських, тобто тих, як він зазначив, хто в погонах. З них 20 тисяч жінок, 80 тисяч чоловіків.

За його словами, кожного дня з них заступає на службу близько 20 тисяч в наряд. Це одна зміна. Близько 15 тисяч слідчих і дізнавачів, 20 тисяч оперативників і тисячі людей, які воюють на фронті, зокрема, підрозділ "Лють".

Тому, стосовно пропозиції мобілізувати 100 тисяч поліцейських можу сказати, що ми вже максимально залучені у складі Сил безпеки і оборони, а також дбаємо і про внутрішній фронт та безпеку всередині країни,

– наголосив Вигівський.

Чи можуть з поліції переводити людей в ЗСУ

Голова Нацполіції наголосив на питанні тих, хто міг і хотів піти на фронт.

"З першого дня війни ми відпускали всіх. Ті, хто хотів піти в ЗСУ, вони зробили це", – заявив Вигівський.

Вигівський зазначив, що у них система побудована так, що вони не можуть переводити людей в ЗСУ. Він зауважив, що, наприклад, СБУ може, тому що вони є військовослужбовці.

У нас же спеціальні звання, і ми не можемо переводити. У нас тільки один алгоритм – це звільнення. Хто хотів воювати також мав можливість долучитися до бригади "Лють",

– розповів голова Нацполіції.

За його словами, поліцейські з офіцерським званням, які, наприклад, переходять в ЗСУ – ідуть туди рядовими, якщо вони не служили в армії або не навчались на військовій кафедрі. За тими поліцейськими, хто служить в "Люті", зберігається звання та місце, з якого він пішов воювати.

Вигівський резюмував, що Національна поліція "і воює, і захищає внутрішній фронт".

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