Чому не можна мобілізувати всіх поліцейських: у МВС назвали декілька причин

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відповів на питання, чому в Україні не можуть мобілізувати всіх правоохоронців. За його словами, поліція справді заброньована.

Ще на початку червня Ігор Клименко сказав, що 90% рятувальників і поліцейських в Україні отримали бронь від мобілізації. В інтерв'ю "Радіо Свобода" міністр пояснив, що всі правоохоронці, як і всі громадяни мобілізаційногь віку, мають оновити військово-облікові дані, пише 24 Канал.

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Що Клименко каже про мобілізацію поліцейських

На сьогодні дійсно працівники правоохоронних органів заброньовані від мобілізації. Але це буде стосуватись відповідного відсотку. Це буде залізна бронь для тієї чи іншої категорії наших правоохоронців,

– заявив Клименко.

За його словами, для всіх категорій буде однаковий відсоток. Наприклад, відсоток заброньованих для Нацполіції.

Ігор Клименко відповів на закиди щодо того, щоб мобілізувались насамперед поліцейські, адже вони вміють поводитись зі зброєю та мають непогане здоров'я.

Міністр розповів, що в Нацполіції служить 17 тисяч чоловіків до 25 років – тобто їх неможливо мобілізувати, бо вони не досягли мобілізаційного віку.

Де наразі перебувають правоохоронці

На сьогодні поліцейські виконують свої функції безпосередньо в областях, на території яких ведуться бойові дії – це 25 тисяч – Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Херсонська і так далі. Підрозділи, які безпосередньо беруть учать у бойових діях, нараховують на сьогодні понад 6 тисяч осіб поліцейських. Підрозділи, які додатково придані до ДПСУ на охорону, в тому числі й північного кордону з Білоруссю, – ще 5 тисяч осіб,

– пояснив Клименко.

За його словами, також ще формуються бойові бригади Нацполіції, які підсилять Сили оборони найближчим часом, тобто їх відправлять на підготовку на полігони.

"Орієнтовно 50% поліцейських Нацполіції на сьогодні будуть залучені або безпосередньо до бойових дій, або до обслуговування території – евакуації, документування воєнних злочинів, несення служби – в наближених до зони бойових дій районах", – заявив глава МВС.

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Він також додав, що раніше поліцейський, який відпрацював 1 добу, мав відпочити 3 доби. Наразі він відпочиває максимум 1 добу. Тобто відпочинок скоротився втричі.

Тобто навантаження на поліцію зросло десь у 2,5 – 3 рази й воно зростатиме, бо маємо виклики. У нас є виклики на кордоні, тому що 25 тисяч прикордонників також перебувають у зоні бойових дій, безпосередньо беруть участь у бойових діях та їх треба посилювати,

– уточнив міністр.

Він також підсумував, що в Україні вже погіршується криміногенна ситуація. Мовиться про крадіжки, шахрайство, домашнє насильство, наркозлочини.

За його словами, зведені загони також працюють на Сході та на Півдні. Міністр запевнив, що специфіка роботи поліцейських та військовослужбовців – різна.

"Поліцейський навчений застосовувати зброю і силу проти злочинця, але це не має нічого спільного з окопами, з інженерними спорудами, з діями в складі відділення, взводу чи роти... Стріляти з автомата по злочинцю чи спецназ, який захоплює злочинну організацію, наприклад, – це одне, це дія в місті, але це не те, що дія в полі чи лічі", – сказав Ігор Клименко.

До речі, раніше міністр пояснював, що 10% правоохоронців та рятувальників все ж будуть підлягати мобілізації. Зокрема, поліцейські зможуть долучитися до бригади "Лють" або до додатково створених 3 бригад Національної поліції України.