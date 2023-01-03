Вони налаштовані воювати довго, – Міноборони про перспективи мобілізації в Росії
Окупанти, ймовірно, планують довго вести війну проти України. Таким чином, у Міноборони вже відреагували на підготовку до нової хвилі мобілізації в Росії.
Мобілізація у Росії насправді потужна. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.
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Які перспективи мобілізації в Росії
Мобілізація справді там (в Росії – 24 Канал) потужна, і це дійсно дуже серйозний виклик. І це свідчить про те, що вони налаштовані воювати довго,
– заявила Маляр.
Вона зазначила, що формування приватних армій свідчить про демотивацію регулярних військ. За словами Маляр, окупанти не розуміють здебільшого, за що вони повинні помирати в Україні.
"Справді, з урахуванням того, як до них ставиться російська влада – вони не хочуть воювати. Тому приватні більше мотивовані, вони воюють за гроші. Це свідчить про те, що регулярного ресурсу їм уже бракує", – наголосила заступниця міністра.
Нова хвиля мобілізації в Росії: що відомо
- Нещодавно Валерій Залужний заявив, що Росія готує 200 тисяч солдатів. Він повідомляв, що ворог готується до нового наступу.
- Керівник ГУР МО Кирило Буданов також повідомив, що на початку січня у Росії розпочнеться нова хвиля мобілізації. Вона в той чи інший спосіб може розпочатися вже 5 січня.
- Олексій Резніков заявляв, що на початку січня російська влада планує закрити кордони для чоловіків, оголосити воєнний стан і почати чергову хвилю мобілізації.