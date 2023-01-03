Вони налаштовані воювати довго, – Міноборони про перспективи мобілізації в Росії

Окупанти, ймовірно, планують довго вести війну проти України. Таким чином, у Міноборони вже відреагували на підготовку до нової хвилі мобілізації в Росії.

Мобілізація у Росії насправді потужна. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

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Мобілізація справді там (в Росії – 24 Канал) потужна, і це дійсно дуже серйозний виклик. І це свідчить про те, що вони налаштовані воювати довго,

– заявила Маляр.

Вона зазначила, що формування приватних армій свідчить про демотивацію регулярних військ. За словами Маляр, окупанти не розуміють здебільшого, за що вони повинні помирати в Україні.

"Справді, з урахуванням того, як до них ставиться російська влада – вони не хочуть воювати. Тому приватні більше мотивовані, вони воюють за гроші. Це свідчить про те, що регулярного ресурсу їм уже бракує", – наголосила заступниця міністра.

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