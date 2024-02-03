У Москві дружини мобілізованих вийшли на протест: не обійшлося без "пакування" в автозак

У Росії дружини мобілізованих росіян вкотре провели в центрі Москви акцію з вимогою повернути їх чоловіків додому. Якщо раніше Кремль показово ігнорував цей рух, то наразі "навести порядок" навідалися російські силовики.

Як повідомляється, дружин вони не чіпали, однак правоохоронці затримували журналістів, які фіксували акцію руху "Шлях додому". Їх вже класично для Москви запхали в автозак та відвезли у невідомому напрямку.

Дивіться також Може перерости в щось дуже масштабне, – російський правозахисник про акції дружин мобілізованих

Дружини, журналісти та автозак

У Росії на 500-й день від оголошення мобілізації дружини мобілізований вчергове вийшли у центр Москви з закликом демобілізувати їх чоловіків. Цього разу акція мала стати наймасштабнішою за весь час – рух "Шлях додому" закликав прийти в Александровський сад родичів військових та всіх небайдужих.

Дружини та матері мобілізованих вже не перший місяць щосуботи виходять на мітинги з плакатами, на яких написано "Їх там не чекають. Їх там убивають. Там чекають на своїх мужиків" та "Не беріть зброю. Беріть квіти".

Як проходила акція до річниці мобілізації: дивіться відео

Однак акція не пройшла без нагляду силовиків. Спочатку російські ЗМІ писали, що на місце прийшли невідомі, які фотографували учасників заходу та журналістів, які освітлювали подію. Окрім цього, дружин мобілізованих супроводжували особи у цивільному та поліція.

Під час протесту не обійшлося без затримань: дивіться відео

Згодом ситуація загострилася – російські силовики почали затримувати журналістів, які висвітлювали подію до річниці мобілізації. Дружин та матерів, які брали участь в акції, не чіпали. Зазначається, що автозаки були заповнені росіянами чоловічої статі.

Журналістів-чоловіків на акції спакували в автозак: дивіться відео

Що відомо про рух дружин мобілізованих