Таке сталося вперше: яка проблема виникла у Росії з рекрутингом і чи оголосить Путін мобілізацію

Останніми місяцями втрати Росії на полі бою зросли. Натомість набирати нових людей у військо стає дедалі складніше, що може спонукати Путіна піти на відчайдушні кроки, кажуть експерти.

Однак оголошення мобілізації у Росії може призвести до набагато гірших наслідків, ніж це було у 2022 році. Спеціально для 24 Каналу експерти оцінили, чи може ще втриматись Путін без мобілізації, як у регіонах РФ вигадують нові схеми для залучення людей в армію і чому кожне рішення Кремля обов'язково матиме негативні наслідки.

Проблема з рекрутингом з Росії набирає обертів

Нещодавно у Росії вперше зафіксували випадок, коли один регіон безпосередньо профінансував одноразові виплати контрактникам іншого регіону, які підписали угоди з Міноборони РФ. Так, наприкінці 2025 року Оренбурзька область отримала від Нижньогородської області субсидію в 400 мільйонів рублів, які пішли на фінансування контрактів.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зауважив, що для Кремля це вкрай тривожний сигнал.

Ще з 2019 року один регіон має право отримувати дотації з іншого. Але жодного разу жоден регіон Росії цим не користувався. Цей випадок яскраво демонструє, що гроші на рекрутинг в регіонах почали закінчуватись. Загалом впала і кількість чоловіків, які були готові йти воювати. Їхнім останнім стимулом були підвищені одноразові виплати,

– наголосив Андрющенко.

Так, російські регіони опинилися у скрутній ситуації. Лише підвищення фінансової нагороди змушує чоловіків йти воювати проти України. І хоч грошей для цього немає, доводиться вигадувати обхідні шляхи, аби знайти кошти хоч десь.

"Свого часу виплати починали з 200 тисяч рублів. Зараз середня оплата – на рівні 3 мільйонів рублів. До цього дійшли лише за 3 роки, але не вистачає вже й цього", – пояснив Андрющенко.

Цікаво зауважити й те, що російський військовий на фронті отримує близько 210 тисяч рублів – тобто трохи більше за 100 тисяч гривень. Такі заробітні плати, через високі ризики не повернутись додому, вже не задовольняють росіян. Тож підписання контрактів справді здебільшого залежить саме від одноразових виплат.

Проблему з рекрутингом уже не можуть заперечувати у Росії.

Путін стоїть перед складним вибором

Серйозно ускладнює проблему для Кремля й збільшення втрат на фронті. За даними видання Bloomberg, за останні тижні, особливо через удари дронами, втрати в російській армії серйозно зросли. Якщо тенденція триватиме, поповнення війська через контрактників вже не перекриватиме втрати. У такому випадку Путіну доведеться ухвалювати непопулярне рішення – оголошення загальної мобілізації.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив, що надалі все залежатиме від інтенсивності бойових дій.

Путін може втекти від рішення мобілізації, якщо зменшить втрати. Для цього потрібно зупинити наступальні дії. Оголошення мобілізації для Путіна – це те саме, що оголошення революції. Він це чудово розуміє. Зараз й узагалі для нього це ще небезпечніше, бо в Москві хитка ситуація: хтось ще хоче воювати, а хтось – вже ні,

– зазначив Світан.

Люди в оточенні Путіна, які безпосередньо заробляють на війні, очевидно, не прагнуть її закінчення. Однак є багато тих, хто через вторгнення зазнав фінансових труднощів.

"Ситуація в Кремлі нестабільна. Створювати ще один осередок нестабільності Путін точно не хоче. Тому примусову мобілізацію він оголосить лиш в крайньому разі. А нам важливо, щоб це сталося, бо мобілізація зірве той стоп-кран, який втримує республіки Росії від саморозпуску", – наголосив полковник запасу.

Зверніть увагу! Восени 2022 року Володимир Путін вперше оголосив "часткову мобілізацію". З часів Другої світової війни російська влада намагалась оминати це рішення, хоч і брала активну участь у різних військових конфліктах. Після указу Путіна з Росії масово почали виїжджати чоловіки, а по країні навіть почалися протести. Вже за місяць Міноборони РФ оголосило про припинення вручення повісток, хоч указ Путіна не був відкликаний.

Після масового обурення людей, Кремль всіма способами уникає оголошення чергової хвилі мобілізації.

Світан вважає, що Україні потрібно довести російського диктатора до ухвалення найнепопулярнішого рішення. Це може почати незворотні процеси.

Як Росія може далі поповнювати військо?

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко наголосив, що зараз Україна вийшла на важливий етап. На кінець 2025 року Сили оборони змогли завдавати таких втрат ворогові, що нарощувати своє угруповання Росії більше не вдається. Раніше, попри все, російська армія на полі бою ставала більшою.

У Росії зменшились можливості оперативно поповнювати великі втрати, які завдають українські військові. Ідея в тому, щоб знищення ворожої піхоти впливало на бойові здатності та моральний стан. Надалі, якщо Росія навіть продовжуватиме агресію, заходи з мобілізації доведеться посилити,

– зазначив Мусієнко.

Військовий пояснив, що Кремль може уникнути оголошення повної мобілізації. Зокрема, у Росії змінили законодавство щодо призову на збори резервістів, офіцерів запасу тощо, яких тепер можуть відправити на війну.

Російська влада шукає різні шляхи, аби зробити мобілізацію жорсткішою, але не напоротися на народний гнів. Адже він знову може вилитися у масові протести, нові хвилі еміграції.

Яких втрат зараз зазнає Росія у війні?