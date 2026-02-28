Кремль знайшов новий шлях поповнення армії: ще одна категорія росіян у зоні ризику
- Кремль почав використовувати новий спосіб для залучення до армії певної категорії росіян.
- Військовий оглядач Денис Попович оцінив можливість оголошення мобілізації в Росії.
Росія відчуває брак ресурсу, маючи проблеми з особовим складом через великі втрати на фронті. Для поповнення його у Кремля, імовірно, немає іншого шляху, ніж оголошення мобілізації.
Однак наразі у Москві знайшли новий спосіб "залучання" росіян вступати до армії. Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, до яких способів вдаються в Росії, щоб збільшувати чисельність свого війська.
До теми Скільки людей мобілізують Україна та Росія щомісяця: Зеленський озвучив статистику
З якою імовірністю в Росії можливе оголошення мобілізації?
Попович наголосив, що мобілізаційний ресурс в Росії складає десятки мільйонів людей, але це не означає, що їх всіх будуть призивати, адже існує певна межа.
Зараз в Росії знайшли шлях залучати людей до збройних сил. Росіяни почали створювати квоти в російських вишах і не тільки для того, щоб студенти йшли до російського війська. Це торкається студентів, які мають неуспішність,
– пояснив Денис Попович.
Така кампанія розпочалася вже у 60 російських вишах і профтехучилищах. Хоча студенти, за словами військового оглядача, мають право на відстрочку, зокрема в Росії.
До слова. В останніх заявах Володимир Путін проголосив про масштабне нарощування військового потенціалу Росії та про шлях на всебічну мілітаризацію суспільства. Очільник Кремля сказав, що у Росії будуть системно посилюватися спроможності всіх родів військ. Зокрема, буде приділятися особлива увага модернізації озброєння та створенню нових зразків техніки, зокрема елементів "ядерної тріади". Крім того, має бути підвищена боєготовність російської армії та здатність військ діяти в "найскладніших умовах".
Він також зазначив, що рішення щодо оголошення мобілізації може бути ухвалено з імовірністю 50/50. Наразі Кремль намагається її не оголошувати, але це рішення фактично натискання кнопки. Якщо Володимир Путін вирішить, то мобілізація буде.
Якими ще способами в Росії намагаються залучити росіян до армії?
Військовий оглядач Іван Тимочко розповів, що ключовими способами збільшення чисельності російського війська є призов резервістів, цілорічна мобілізація на строкову службу та активізація залучення іноземців, якім надають російське громадянство. Також Росія застосовує мобілізаційні дії на тимчасово окупованих територіях та залучає до армії військових з Північної Кореї.
Колишній заступник помічника генерального секретаря НАТО з нових викликів і безпеки Джеймі Ши вважає, що Росія, маючи величезні втрати на фронті, намагається вербувати у своє військо навіть недосвідчених бійців з Африки, Сирії. За його словами, опинившись на війні, вони потрапляють у полон ЗСУ або ж гинуть на полі бою.
Крім того, політолог Ігор Рейтерович вважає, якщо Путін оголосить мобілізацію, це матиме катастрофічні наслідки на ситуацію всередині Росії. Тому що впродовж кількох років в Росії набирали до війська за великі гроші, а якщо буде мобілізація, то росіянам доведеться вступати до армії за мінімальні гроші. Це викличе незадоволення російського населення, і Путін про це знає.