Посіпака Путіна Дмітрій Пєсков розповідає, що в разі потреби Росія зможе набрати мільйони людей, як це зробив СРСР під час Другої світової. Кремль готує росіян до масштабнішої мобілізації, але довкола неї величезна кількість проблем.

Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, окупанти суттєво себе переоцінюють. Мобілізація в Росії не зможе забезпечити навіть половину того, що зробив СРСР в Другу світову війну.

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Чи може Росія піти на загальну мобілізацію

Як наголосив Тимочко, Росія зіткнеться з величезною кількістю проблем, якщо піде на загальну мобілізацію. У неї немає таких союзників, які могли б на повну розв'язати її фінансові проблеми та дати можливість перекинути більшість ресурсів на війну. Вони навіть зараз платять союзникам у кілька разів дорожче за зброю чи продають енергоресурси за заниженими цінами.

Вони не можуть навіть відмобілізувати росіян у свою армію. Якби вони могли, то вже би це зробили. Вони побачили, який шалений негатив пішов після так званої "часткової мобілізації". Були оцінки, що з Росії тоді втекли мільйони росіян. Зараз вони готові платити десятки тисяч доларів, щоб росіянин пішов на війну,

– сказав Тимочко.

Звісно, такі заяви наштовхують на те, що Кремль морально готує росіян до того, що може статися масштабна мобілізація. Але якби у них дійсно була б можливість це організувати, то вони би вже це зробили.

Не варто забувати і про негативні наслідки для російської економіки, якщо висмикнути звідти ще кілька сотень тисяч чи мільйони людей.

Нагадаємо, Росія вже зазнала колосальних втрат за більш ніж 3 роки повномасштабної війни. З 2022 року країна-агресорка втратила понад 953 тисячі особового складу. Також наші захисники знищили 10732 танки, 22364 бойових броньованих машин, 27136 артилерійських систем тощо.