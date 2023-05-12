Росія кидатиме на війну сиріт: заманюватимуть в Україну обіцянками житла
Губернатор Приморського краю Росії запропонував вербувати сиріт на війну в Україні. Новобранців російський депутат планує кидати у гарячі точки.
Сиріт, яких Росія планує мобілізувати через нестачу військових, один з російських депутатів збирається заманювати обіцянками житла. Про це написав Олександр Ролик, голова Законодавчих зборів Приморського краю, передає 24 Канал.
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Росія вербує сиріт на війну
У Росії один з місцевих депутатів Приморського краю вніс законопроєкт про зняття вікового цензу на отримання житла для тих сиріт, які поїдуть воювати проти України. Олег Кожем'яко навіть похвалився, що у його регіоні цей проєкт вже навіть почали впроваджувати у дію.
При цьому запропоновано не пред'являти учасникам СВО із категорії дітей-сиріт вимоги про досягнення ними віку 23 років та не проводити оцінку їх адаптації до самостійного життя,
– написав Олександр Ролик.
Законопроєкт росіяни планують затвердити так скоро, як це тільки можливо – вже наприкінці травня його винесуть на розгляд місцевих депутатів одразу в трьох читаннях. Вочевидь, такий поспіх пов'язаний з величезними втратами російської армії на війні проти України.
Звісно ж, вбивства українців та відправку сиріт, які ще не досягли 23-річного віку росіяни спробували прикрити "добрими намірами". Зокрема, Ролик написав, що "підтримка учасників СВО є сьогодні у Примор'ї пріоритетним напрямком у роботі органів влади всіх рівнів".
Кого Росія відправляє воювати проти України
- На окупованих українських територіях росіяни вербують підлітків. Окупанти записують їх як добровольців, тоді як насправді хлопці змушені йти воювати під примусом. Окрім того, призовний вік в Росії збільшили – тож тепер і чоловіки 60 років зобов'язані йти на фронт.
- Також в Росії для того, щоб відновити втрати армії через війну планують мобілізовувати мігрантів з Центральної Азії. Їх вербують через військкомати або ж обіцяють у найкоротші терміни оформити російські паспорти та громадянства.
- До того ж, в Росії 11 квітня схвалили законопроєкт про Єдиний реєстр військовозобов'язаних. Відтепер "відкосити" від армії для окупантів стане ще складніше. Проте військові експерти переконані, що навіть це нововведення не допоможе Путіну зібрати мільйонну армію.