Після виборів у Путіна розв'яжуться руки: чи зможуть росіяни уникнути мобілізації
У Росії всіляко замовчують мобілізацію, щоб не зіпсувати Владіміру Путіну президентські вибори навесні. Однак після них в очільника країни-агресорки розв'яжуться руки.
Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова прокоментувала 24 Каналу ситуацію з мобілізацією в Росії. Так, генштаб заявив, що лишилось набрати близько 200 тисяч людей.
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"Так бувало завжди, що саме після виборів руки розв'язуються. Після виборів йому взагалі плювати на все", – констатувала Романова.
У Росії можуть оголосити тотальну мобілізацію після виборів: дивіться відео 24 Каналу
За її словами, мобілізувати на війну можна де завгодно. Зокрема, у в'язницях і національних республіках.
Чи можуть росіяни уникнути "СВО"
"Мені здається, вибір є завжди до останнього моменту, доки ти сам не натиснеш курок і не станеш воєнним злочинцем", – зазначила Романова.
Громадяни країни-агресорки мають достатньо варіантів, як уникнути служби в окупаційній армії. Передусім варто скористатись поки що відкритими кордонами й просто виїхати.
Якщо вже опинились у мобілізаційних списках, можна вимагати альтернативної цивільної служби з релігійних, ідейних чи інших міркувань. Так, минулого тижня верховний суд затвердив рішення щодо євангеліста, який відмовлявся брати зброю.
Крім того, можна дезертувати й відсидіти у в'язниці. У середньому це шість років.
Шість років – і вас не візьмуть на війну, тому що є перелік статей, за якими не мобілізують з в'язниці також. Дезертирство там є,
– зауважила Романова.
Залишається спосіб навіть в окопах – спробувати здатись у полон. Для цього можна скористатись українським проєктом "Хочу жить".
Мобілізація в Росії: останні новини
- Секретар РНБО Олексій Данілов також вважає, що після президентських виборів у Росії можуть оголосити тотальну мобілізацію. Країна-агресорка готується до тривалої війни.
- До слова, лише 7 листопада дружини мобілізованих росіян наважились на першу публічну акцію протесту. Жінки з транспарантами в центрі Москви вимагали повернути своїх чоловіків з передової.
- Варто зазначити, що з березня дедалі більше окупантів самовільно залишають частини. Станом на 7 серпня зафіксовано 16 239 випадків, і лише 14,5% осіб було затримано.