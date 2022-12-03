Мобіки заснули й не прокинулися, але є нюанс: російське командування боїться бунтів й бреше

Росія боїться, що її "гарматне м'ясо" повтікає напередодні нової хвилі мобілізації. Саме тому реальні причини загибелі мобіків приховують.

СБУ перехопила чергову розмову окупанта з дружиною. Загарбник сидить на Донецькому напрямку й бідкається на своє тяжке життя.

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Тим часом дружина у відповідь не має чим потішити свого окупанта. Вона розповідає, що більшість мобіків повертаються додому у трунах. Тим часом родичі – шоковані "офіційними причинами" загибелі.

Мобілізовані вже натовпами додому назад приїжджають. У цинку,

– бідкається жінка.

Тим часом родинами двохсотих мобіків розповідають, що причина смерті – "заснув та не прокинувся".

Чоловік у відповідь розмірковує, що Росія боїться озвучувати офіційні причини, тим більше перед новою хвилею мобілізації. Її загарбник прогнозує вже у грудні 2022 року.

Загарбник бідкається й закликає жінку сказатаи, що "п**дець", всі помруть, хто піде в Україну.

Загальні втрати

Окупант не дарма бідкається. ЗСУ завдають ворогам колосальних втрат. Щодня на концерт до Кобзона вирушає все більше окупантів. Станом на 3 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 90 600 загарбників.

Загалом знищили: