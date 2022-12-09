Путін розповів про долю 300 тисяч "чмобіків": Фейгін пояснив, що означають названі цифри

Аналітики прогнозують у країні-агресорці нову хвилю мобілізації. Проте росіяни не протестують проти того, що їх відправляють на загибель і покірно йдуть до лав окупаційної армії.

Однак великого ентузіазму воювати в Україні у них теж немає. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. На його думку, якщо буде друга хвиля мобілізації, то до армії підуть гірші з найгірших.

Зверніть увагу Путін розповів, скільки "мобіків" воює в Україні: чи будуть нові хвилі призовів у Росії

Потрібно втікати з Росії

Фейгін зазначив, що не розуміє, які переконання мають люди, котрі відправляються "на забій", не зрозуміло, заради чого вони це роблять.

Напевно, є дебіли, які щиро вважають, що вони захищають інтереси Росії, 140 мільйонів росіян, ведуть боротьбу з нацизмом. Мені їх не шкода. Путінська армія – не моя армія. Путінська Росія – не моя Росія. Чого б мені про них турбуватися,

– наголосив Фейгін.

За його словами, він переймається тими нещасними, які проти війни, проти Путіна і не хочуть брати участь у мобілізації.

"Цих людей мені шкода і вважаю, що їм потрібно втікати з Росії", – зауважив він.

Мобілізовані ходять у паперових чоботах

Опозиціонер звернув увагу на слова Путіна про те, що у Росії призвали 300 тисяч людей. З них 150 тисяч перебувають у зоні бойових дій, а з тих приблизно 70 тисяч – уже на фронті.

За словами російського правозахисника, він підрахував, що решта мобілізованих продовжує навчання. Але на фронт їх не відправляють. Напевно тому, що не вистачає зброї, амуніції, вони не отримують потрібного навчання, а також бракує офіцерів, які б могли його проводити.

"Навіщо наступна хвиля мобілізації, якщо нічого немає? Вони там у паперових чоботах ходять. Можна витратити хоч усі 140 мільйонів росіян. Але який буде результат?" – наголосив він.

Фейгін про можливість нової хвилі мобілізації в Росії: дивіться відео

Перша хвиля мобілізації була марною

На думку правозахисника, перша хвиля мобілізації також була марною, бо жодного результату від неї не отримали.

А нехай мені хтось заперечить: ні, вона була успішною, росіяни дійшли до Дніпра, навіть до Львова, взяли Запоріжжя, Полтаву, Суми, Київ оточили. Де все це?

– запитує Фейгін.

Він розповів, що у першу хвилю відбирали кращих із найкращих.

"Це вони так воюють? А в наступну хвилю мобілізації хто піде – чоловіки з паличками, інваліди з одною ногою або зі слуховим апаратом, яких не взяли минулого разу?" – зазначив співрозмовник.

Психіатрія безсила

Фейгін, розмірковуючи про свідомість росіян, вважає, що треба бути ненормальним, щоб бажати вмерти.

Говорять, що це відбувається з причини дефіциту. Мовляв, їм розповідають: "тиждень повоюєте і додому, пральних машинок наберете, унітазів, кришок від них". У це ще можна вірити після першого місяця війни. А як можна на десятому?

– наголошує він.

За словами Фейгіна, зараз у цій ситуації нічого не можна зробити.

"Тут психіатрія безсила – нехай їдуть. Ті що залишаться, будуть думати краще. Навіть після Нового року – все це буде відбуватися. Потрібно, щоб пройшов певний час", – вважає він.

Мобілізація в Росії: що відбувається